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Найсильніша людина світу про війну на Донбасі: давним-давно не АТО (відео)

Автор: Роман Мирончук

Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети на змаганнях по силовій атлетиці World Strongest Man. Після отримання титулу українця звинуватили в любові до Росії і назвали другим Усиком. Журналіст зустрів Олексія у Львові і поставив йому запитання від хейтерів.

Спортсмен відповів на перше питання, чий Крим? Олексій заявив, що Крим - це Україна і ніяких питань з цього приводу бути не може. Про це він заявив на YouTube-каналі "Сила спорту".

Він також відповів на питання, пов'язані з Донбасом.

"Там є війна, там давним-давно, на мою думку, не АТО як це називається. Там справжня війна, і там є російські військові", - заявив Олексій.

Він також зазначив, що є патріотом України. Коли його запросили брати участь у змаганнях Siberian Power Show в Росії, то він сказав, що не поїде в Росію ні в якому разі.

"Я не хочу цього зараз. Я сказав, коли закінчиться війна і ми будемо бачити наш політичний настрій в цілому, тоді можливо ми про це зможемо поговорити", - заявив українець.

Олексій Новиков відповів на запитання хейтерів (відео: YouTube)

Олексій відмовився від виступу з російським пауерліфтером Михайлом Шивляковим на парному Чемпіонаті світу. Він також розповів про підтримку українських військовослужбовців.

Спортсмен зізнався, що на схід не їздив, але він був у 93-й мотострілецькій бригаді, коли вони були на ротації, і проводив змагання.

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Він також заявив про те, що готовий йти захищати Україну, якщо почнеться повномасштабна війна.

З приводу мови, Олексій зазначив, що може спокійно розмовляти російською і українською. При цьому він пише пости в соцмережах російською мовою, оскільки їх переглядає все СНД. Тому для зручності він пише так. Також він почав викладати пости англійською мовою.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик розповів, з ким розмовляє українською мовою.

Раніше в Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону.

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