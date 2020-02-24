Найкращий батько: екс-наречена Кличка показала танцюючого боксера з донькою

Володимир Кличко вже давно розлучився зі своєю коханою Хайден Панетьєррі, але у пари залишилася спільна дочка. Американська актриса опублікувала новий знімок дочки з українським боксером.

Панетьєррі виставила фото п'ятирічної Кайі Євдокії з Володимиром Кличко на своїй сторінці в Twitter.

Володимир Кличко з донькою (фото: twitter.com/haydenpanettier)

"Найкращий батько в світі", - підписала фото 30-річна актриса.

Під фото користувачі мережі почали писати, що було б здорово, якщо б вони знову відновили відносини і одружилися.

Актриса також показала й інше фото дочки, на якому дівчинка сидить з аквагримом на обличчі.

"Приголомшлива", - підписала знімок Панеттьєрі.

При цьому через деякий час актриса видалила фотографії. Що стало причиною такого рішення невідомо.

Варто зазначити, що Кайя Євдокія живе в Україні разом з Володимиром вже три роки. Актриса спілкується з дочкою через відеозв'язок.

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі познайомилися в 2009 році, але про їх романі стало відомо у 2010 році. У 2011 році пара вирішила розірвати стосунки через свої напружені графіки. Але з часом вони відновили відносини. У 2013 році пара заручилася.

У 2014 році стало відомо про вагітність Панеттьєрі. Це стало причиною перенесення весілля. Їх дочка Кайя Євдокія народилася 9 грудня 2014 року. Пізніше у актриси почалася післяпологова депресія і пара розійшлася.