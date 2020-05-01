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Найбільший музичний фестиваль Східної Європи скасований: що буде з квитками

STYLERЖиття    01.05.2020 - 09:54
Найбільший музичний фестиваль Східної Європи скасований: що буде з квитками
Фестиваль Sziget (Фото: прес-служба)

Фестиваль мав відбутися з 5 по 11 серпня в Будапешті

Пандемія коронавірусу, яка вирує у всьому світі, призвела до того, що організатори найбільшого музичного фестивалю Східної Європи Sziget оголосили про скасування заходу у 2020 році. Як повідомляється на сайті фестивалю, уряд Угорщини продовжив заборону на проведення масштабних заходів в країні до 15 серпня 2020 року.

"Ми з розбитим серцем повідомляємо вам, що фестиваль Sziget не відбудеться в цьому році. Фестиваль Sziget завжди був унікальним завдяки атмосфері, яку ви створюєте саме ви, і ми дуже засмучені тим, що не зможемо побачитися на Острові Свободи цього літа. Розділити з вами незабутній тиждень — це те, що дає нам сили протягом усього року, і наперекір тому, що вся наша команда наполегливо працювала над підготовкою до фестивалю, пригоду на Острів Свободи доведеться відкласти до 2021 року. Всупереч цьому, ми вважаємо, що це рішення найкращим чином позначиться на безпеці всіх вас і всіх, хто працює на нашому фестивалі", - сказано в повідомленні організаторів.

Крім того, організатори попросили всіх шанувальників фестивалю, які вже купили квитки, набратися терпіння і почекати, поки вирішиться питання з купленими квитками.

"Зараз ми просимо у вас терпіння, поки ми будемо разом з нашими квитковими партнерами готувати умови для всіх покупців квитків. Ми повідомимо вам всі деталі електронною поштою, як тільки зможемо", - зазначили організатори фестивалю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що організатори фестивалю Atlas Weekend повідомили про перенесення заходу і розповіли, що буде з квитками.

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