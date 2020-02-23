Найбільш затребувані професії в Україні: опубліковано рейтинг

Державна служба зайнятості опублікувала рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні на 2020 рік. При цьому у відомстві спрогнозували збільшення загальної кількості вакансій на 8% у порівнянні з 2019 роком. Кількість зареєстрованих вакансій складе 1 246 тис., при цьому число безробітних складе 1 082 тис. осіб, що на 6% більше ніж у 2019 році.

За результатами прогнозу у 2020 році буде спостерігатися серйозний дефіцит кадрів по всій країні — буде не вистачати 164 тис. фахівців. Найбільш затребуваними стануть кадри у сфері промисловості, торгівлі, освіті та транспортній сфері. При цьому нестача робочих місць очікується у сфері державного управління, сільського господарства і фінансової діяльності.

За даними Держстату, найбільше країні будуть потрібні трактористи, водії, дорожні працівники, продавці, охоронці, кухарі, медсестри, офіціанти, підсобні робітники, вантажники, сторожи, двірники, слюсарі, швачки, бухгалтери, вчителі, фармацевти та ін

Експерти hh.ua grc розповідають, що, згідно з аналізом пропозицій про роботу, опублікованих у 2019 році, більшість з тих професій, які перерахувала служба Держпраці, дійсно увійшли в ТОП-10 профсфер з низьким рівнем конкуренції. І на одну вакансію в них припадало від 1,4 до 3,2 резюме. Наприклад, у сфері "Інсталяція і сервіс" було в середньому 1,4 резюме на одну вакансію, "Робочий персонал" — 2,2 резюме на одну вакансію, "Автомобільний бізнес" — 2,3 резюме на одну вакансію, "Продаж" — 3 резюме на одну вакансію, "Наука, освіта" — 3,1 резюме на одну вакансію. Про це пише "Сегодня".

"Для порівняння, у висококонкурентних сферах на одну вакансію могло припадати понад 30 резюме: "Юристи" — 8,1, "Мистецтво, розваги, мас-медіа" — 9,3, "Домашній персонал" — 10,5, "Початок кар'єри й студенти" — 12,2, "Вищий менеджмент" — 30,8. А в середньому hh-індекс (співвідношення кількості CV (резюме – Ред.) до кількості пропозицій про роботу) у 2019 був 6,8", — відзначають експерти.

Фахівці рекрутингового порталу додають, що найбільша кількість пропозицій роботи було розміщено також у сферах ІТ, телеком", "Продаж" і "Маркетинг". Експерти кажуть, що лідерство за відкритими вакансіями зараз все ж займає галузь ІТ. Сюди відносяться будь-які технічні спеціальності, пов'язані з інформаційними технологіями – від бізнес-аналітиків до розробників різних рівнів.

Також Україні потрібні виробничі й робочі спеціальності: вантажники, швачки, пакувальники, кондитери, кухарі, фахівці на виробництві. Третє місце — професії у сфері готельно-ресторанного бізнесу: офіціанти, кондитери, пекарі, бармени. Також на ринку існує великий попит на менеджерів з продажу в різних сферах.