Найунікальніші властивості кави: вчені оприлюднили нові дані

Кава - напій, за допомогою якого ми підвищуємо свою енергію і відновлюємо працездатність. Багато людей не уявляють свій ранок без чашки кави.
Фахівці Healthline перерахували основні переваги цього напою і пояснили, чому ж він так корисний.
Дійсно, кофеїн стимулює центральну нервову систему, бореться з втомою і підвищує рівень енергії. Річ у тому, що кофеїн блокує рецептори нейротрансмітера аденозину і це підвищує рівень інших нейротрансмітерів, в тому числі й дофаміну.
Регулярне вживання кави в довгостроковій перспективі значно знижує ризик розвитку діабету 2 типу. Кава допомагає зберегти функцію бета-клітин підшлункової залози, які відповідають за вироблення інсуліну, що відповідає за рівень цукру в крові.
Також кава багата антиоксидантами, впливає на чутливість до інсуліну, знижує запалення і допомагає обміну речовин.
Дослідження показують, що кава захищає від деяких нейродегенеративних розладів, у тому числі від хвороби Альцгеймера та хвороби Паркінсона. Такі результати показали понад 13 досліджень, в яких вивчалося регулярне вживання кави.
Також помірне споживання кави пов'язане з більш низьким ризиком розвитку деменції та зниження когнітивних функцій.
Кава може впливати на накопичення жиру і підтримувати здоров'я кишечника, і це корисно для контролю ваги. Більш високе споживання кави пов'язане зі зменшенням жирових відкладень, особливо у чоловіків.
Одна або дві чашки кави в день допомагають підвищити рівень фізичної активності в середньому на 17%.
Кожна чашка кави знижує ризик розвитку депресії в середньому на 8%. Як показують дослідження, 3-4 чашки кави в день знижують ризик самогубств на 74%.
Дві чашки кави в день допомагають підтримати здоров'я печінки та захищають цей орган від хвороб. Ризик хронічних захворювання і смерті від хвороби печінки знижується на 15% - вже від однієї чашки кави в день.
Вживання кави корисно для здоров'я серця і знижує ризик розвитку захворювань на 15%. Ризик розвитку інсульту три чашки кави в день знижують на 21%. Однак потрібно більш акуратно вживати каву людям з проблемами артеріального тиску.
Кава допомагає продовжити життя завдяки безлічі потенційних переваг для здоров'я. Дві чашки кави знижує ризик передчасної смерті незалежно від віку, ваги та вживання алкоголю.
Одна чашка кави в день регулярно допомагає в рази знизити ризик смерті від онкологічних захворювань.
Кава підвищує рівень енергії і його можна використовувати спортсменам в якості ергогенного засобу – які підсилювач продуктивності.
Чашка кави перед тренуванням підвищує витривалість, покращує швидкість і підвищує продуктивність.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіологи назвали кращий вид кави для серця і судин.