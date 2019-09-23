Найбільш зворушливі номери-посвячення п'ятого ефіру Танців з зірками

Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

На Танцях з зірками вшанували пам'ять рідних і коханих людей, згадали про жахи війни і ядерної катастрофи

П'ятий ефір грандіозного шоу Танці з зірками 2019 був присвячений одкровенням учасників. Кожен з танцівників мав поставити свій номер на честь певного року, який змінив його життя.

Новий випуск видався дуже емоційним: Людмила Барбір розповіла про хворобу мами, Даніель Салем - про те, як брав участь у війні в Лівані. А Вікторія Булітко присвятила свій танець близькій подрузі і колезі по "Дизель шоу" Марині Поплавській, яка трагічно загинула в ДТП 20 жовтня 2018 року.

Даніель Салем і Юлія Сахневич, що стали лідерами п'ятого ефіру, виконали драматичний вальс під пісню "Skin" rag'n'bone. Телеведучий уперше відверто розповів про те, як воював в Лівані, а його близькі протягом двох тижнів вважали, що він загинув. Підтримати ведучого на ефір прийшла його дружина Марія.

Даніель Салем і Юлія Сахневич (відео: YouTube/Танці з зірками)

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар станцювали на честь Марини Поплавської. А актриса "Дизель шоу", яка також була в мікроавтобусі в ніч катастрофи, розповіла про пережиту трагедію.

"Після цієї трагедії майже рік минув. Це був переїзд зі Львова до Києва, ми всі спали і я прокинулася від сильного удару. Через чотири дні після аварії, у нас повинна бути поїздка в Німеччину, де на Марину чекав коханий чоловік. Просто не вистачило часу", - поділилася почуттями Вікторія.

Судді високо оцінили контемпорарі у виконанні пари.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (відео: YouTube/Танці з зірками)

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко присвятили фрістайл всім, хто загинув в результаті аварії на ЧАЕС і її ліквідаторам. Підтримати пару в глядацький зал прийшов ліквідатор, справжній герой - Олексій Ананенко.

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко (відео: YouTube/Танці з зірками)

Людмила Барбір і Дмитро Жук танцювали фокстрот під хіт Джамали "Шлях додому". Телеведуча присвятила танець своїй мамі, яка нещодавно перенесла тяжку хворобу і тривалу реабілітацію.

"Якщо ви давно не дзвонили мамі, візьміть зараз і зателефонуйте. Цінуйте кожну хвилину поруч з нею, тому що ми до тих пір залишаємося дітьми, поки живе на світі мама", - звернулася до глядачів Людмила Барбір.

Людмила Барбір і Дмитро Жук (відео: YouTube/Танці з зірками)

Ксенія Мішина і Женя Кот виконали на паркеті хіп-хоп. Актриса розповіла про складний час, коли їй довелося самій виховувати і піклуватися про маленького сина. Батько Платона жодного разу не прийшов до хлопчика.

"Мій синок і моя мама дала мені сили відродитися і жити далі", - поділилася Ксенія.

Ксенія Мішина і Женя Кот (відео: YouTube/Танці з зірками)

Перше місце за результатами голосування посіли Даніель Салем і Юлія Сахневич - вони набрали 28 балів. А проект покинула найепатажніша пара "Танців" цього сезону - MARUV і JAY.