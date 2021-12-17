Найщасливіші кольори для всіх знаків Зодіаку: в чому зустрічати Новий Рік 2022

Буквально через кілька тижнів весь світ зустрічатиме Новий 2022 рік. За східним календарем - це рік Водяного Чорного Тигра.
Тигр не любить яскраві, неонові, штучні та фіолетові відтінки. Найкращими кольорами 2022 року стануть зелений, червоний і жовтий.
Які кольори підійдуть кожному знаку Зодіаку для зустрічі Нового року, розповіли в матеріалі Meta.
Синій - для переговорів, співбесід та спілкування
Зелений - для адаптації на новому місці або для нових починань
Червоний - для романтичних побачень або під час очікування народження дитини
Жовтий - для покупки нерухомості
Білий і золотий - врівноважують енергетичні потоки
Овен
Вибирайте відтінки червоного, які зустрічаються в природі – вишневий, відтінок обпаленої цегли або помаранчевий, близький до відтінку хутра тигра.
Телець
Тигр оцінить у Тельців молочний, білий, різний відтінки зеленого, кавовий і коричневий.
Близнюки
Жовтий колір підкреслять життєрадісність, відкритість і дружелюбність цього знака.
Рак
Вашу романтичну і ніжну натуру найкраще підкреслять відтінки білого, молочного, блакитного і сірого.
Лев
Для новорічного вбрання вам варто вибрати срібний колір - це допоможе сяяти весь рік.
Діва
Вам потрібен аристократичний стиль і віддайте перевагу неяскравому жовтому, зеленому, блакитному або коричневому кольору.
Терези
Зустрічайте Новий рік у світло-рожевому одязі. Щоб прикрасити цей відтінок, вибирайте ефектні аксесуари та віддайте перевагу цікавому крою.
Скорпіон
Вибирайте будь-який колір для новорічного свята - цього разу вам підійде будь-який відтінок, щоб задобрити Тигра.
Стрілець
Зверніть увагу на одяг білого, сірого, синього і фіолетового відтінків. Але через те, що Тигр фіолетовий не любить – не перестарайтеся, нехай це буде якась маленька деталь.
Козоріг
Віддайте перевагу в одязі молочним, блакитним і сірим кольорам.
Водолій
Цього року колірна гамма повинна відповідати покровителю 2022 року – білий і всі його відтінки, блакитний, синій. Костюм кольору слонової кістки або шампанського допоможуть підкреслити благородство і гідність.
Риби
Зверніть увагу на ніжно-зелений і світло-рожевий кольори. Особливо вдалими будуть наряди, де ці два кольори представлені одночасно.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати безпечні іграшки на новорічну ялинку.
А також розповідали про те, якими предметами потрібно прикрасити новорічну ялинку для залучення любові та багатства.