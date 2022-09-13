Найпростіші способи захистити взуття від промокання: без дорогих суперзасобів

Перед обробкою взуття потрібно ретельно очистити та просушити. Більшість варіантів підходять для шкіри та виробів зі шкірозамінника. Для замші та нубуку ці засоби використовувати не рекомендується - може зіпсуватися матовість.

Спосіб 1

Розтопіть трохи гусячого (або баранячого) жиру, змішайте його з воском і касторовою олією. Нанесіть на поверхню взуття і ретельно втирайте. Залиште на ніч.

Спосіб 2

Натріть віск - вам потрібна 1 ч.ложка. Змішайте зі 100 очищеного бензину для запальничок. Перемішуйте до повного розчинення парафіну. Візьміть ватний диск і нанесіть суміш на поверхню взуття. Залиште на ніч. Можна обдути теплим повітрям з фена - швидше вбереться.

Важливо! Бензин швидко запалюється, тому тримайте взуття подалі від багаття, каміна і не сушіть біля вогню.

Спосіб 3

Касторова олія + лляна олія + парафін. Розчиніть на водяній бані по 2 ч.ложки касторової та лляної олії. Додайте 1 ч. ложку натертого парафіну. Розчиніть його повністю. Отриману суміш теплою нанесіть на взуття, але не старайтеся, щоб не закупорити пори. Залиште на ніч.

Спосіб 4

Скипидар + риб'ячий жир + лляна олія. Змішайте ½ ст. ложки скипидару, 4 ч.ложки риб'ячого жиру і 4 ч. ложки лляної олії. Отриману суміш нанесіть на взуття і залиште на ніч.

Спосіб 5

Візьміть 20 г бджолиного воску і змішайте з 10 г скипидару, а також з 50 г каніфолі. Нанесіть на взуття і залиште на ніч.

Спосіб 6

Візьміть найпростішу свічку, але без стеарину. Натріть свічкою взуття і погрійте його феном. Повторіть процедуру 2-3 рази, щоб поверхня отримала щільну плівку парафіну.

Спосіб 7

Візьміть звичайний вазелін і натріть їм взуття. Він не твердне і швидко змивається, але при цьому додає взуттю блиск. Використовувати його можна регулярно. Обробіть поверхню взуття і залиште на пару годин.