Найкорисніші овочі восени: чим можна зміцнити свій імунітет

Як відзначають експерти, восени важливо правильно харчуватися і дотримуватися здорового способу життя. Для цього варто віддавати перевагу вареним і свіжим продуктам. Для зміцнення імунітету варто додавати в їжу часник, перець і імбир. У раціоні обов'язково повинна бути риба, м'ясо і молочні продукти.

Від різних дієт варто відмовитися, а ось фізичні вправи повинні бути обов'язково. Вони допоможуть підтримати форму і не дадуть набрати зайві кілограми. Каву, солодощі та алкоголь варто обмежити.

Які продукти в раціоні повинні бути обов'язково

Квашена капуста. Шлунок повинен бути здоровим і це – запорука здоров'я у всьому тілі. Капуста допомагає перетравлювати їжу, в ній багато вітамінів С і Р, заліза, цинку, фтору і йоду. Таку капусту називають справжнім джерелом вітамінів в осінньо-зимовий період.

Мед. Медом варто запастися восени, щоб вистачило на всю зиму. Його використовують для підвищення імунітету вже не одне століття. Ще він здатний знімати стрес, знижувати ризик розвитку простудних захворювань, допомагає при згортанні крові та швидкому загоєнню ран.

Гриб. Вони неймовірно корисні, оскільки це натуральний екологічно чистий продукт. У них величезна кількість вітаміну Д. цей вітамін відповідає за міцний імунітет.

Гарбуз і гарбузове насіння. Восени гарбуз дуже важливий в раціоні. У ньому багато вітамінів і мінералів, а гарбузове насіння має властивість знижувати підвищений тиск і борються із зайвим холестерином.

Зелений чай. Прекрасна альтернатива для ранкової чашки кави. У зеленому чаї багато антиоксидантів, він здатний зміцнити імунітет, знижує ризик потрапляння в організм вірусів і бактерій і допомагає протистояти захворюванням верхніх дихальних шляхів.