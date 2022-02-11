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Найкорисніші напої для ранкового пробудження: кави в цьому списку немає

Автор: Анна Шиканова

Багато людей не уявляють свій ранок без чашки ароматної кави. Саме цей напій дає заряд активності, включає мозок і допомагає остаточно прокинутися. Але є й інші напої, які допомагають вранці підбадьоритися.

Які напої можна пити замість кави вранці та отримувати від них достатньо енергії – читайте нижче.

Зелений чай з імбиром

Залийте окропом хороший зелений чай з нарізаним коренем імбиру. Дайте настоятися пару хвилин. Лимон і цукор додавайте за бажанням. Такий чай можна випити гарячим, а решту взяти з собою в термос, щоб насолоджуватися протягом дня.

Чай з молоком і кардамоном

Візьміть 3-4 розім'ятих стручки кардамону і відправте в каструлю, де вже є 0,5 літра молока. Киньте туди пару пакетиків улюбленого чорного чаю без добавок. Доведіть до кипіння і дайте поваритися буквально 5 хвилин.

Холодний чай з лаймом і чебрецем

Беріть півтора літра води та ставте на вогонь. Кидайте в каструлю: цедру, лимонний сік або сік лайма, корицю і чебрець. Коли закипить - додайте 3 пакетики чорного чаю і пару гілочок стевії. Залиште на 15 хвилин. Потім виймайте заварку, процідіть і налийте в глечик. І насолоджуйтеся весь день.

Цикорій з какао

Нагрійте 250 мл молока, додайте какао і постійно помішуйте. Потім додайте цикорій і знову помішуйте. До кипіння не доводьте!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали напій, який надовго знижує цукор в крові.

А також розповідали про те, що названий найкращий напій для спалювання жиру на животі.

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