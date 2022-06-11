ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найнебезпечніші продукти у вашому холодильнику: що не можна зберігати довго

Новость на русском →
Субота 11 червня 2022 09:02
Найнебезпечніші продукти у вашому холодильнику: що не можна зберігати довго Фото: Які продкти у вашому холодильнику найнебезпечніші (freepik)
Автор: Анна Шиканова

Продукти довгого зберігання, які ми тримаємо тижнями в холодильнику, можуть перетворитися в небезпечну отруту. У таких продуктах накопичується кількість шкідливих речовин і навіть при нормальному терміні зберігання, вживати їх в їжу дуже ризиковано.

Які продукти у вашому холодильнику можуть бути дуже небезпечними - читайте в матеріалі нижче.

Сир в пластиковій упаковці

Якщо ви часто купуєте такий сир і вживаєте в їжу, можуть бути серйозні наслідки - від порушення обміну речовин до ризику онкології. І вся справа в пластиці - його зазвичай роблять з дуже шкідливих матеріалів. І хімічні складові швидко переходять в продукти, які в нього упаковані.

Мікрочастинки пластика особливо люблять продукти з підвищеною жирністю. Наприклад, сир. Потрапивши в організм ці мікрочастинки сприяють руйнуванню ендокринної системи, розвитку онкології та стають причиною розвитку когнітивних порушень.

Томатна паста в алюмінієвих банках

Мариновані помідори, соуси, томатна паста в металевих банках - дуже небезпечна їжа. У сплав цих банок входить алюміній і це джерело перфоктанової кислоти. Вона дуже небезпечна для ендокринної системи та печінки. Залишаючись на продуктах харчування, вона потрапляє в організм і починає його руйнувати.

Морська риба

У морській воді міститься велика кількість токсичних речовин, які потенційно небезпечні для людини. Найстрашніші з них - ртуть і важкі метали. Всі ці речовини потрапляють в морську рибу з води, а з риби - в організм людини.

Більшість цих речовин не зникають при термічній обробці та провокують розвиток захворювань, впливають на роботу травної та імунної систем.

Овочі та фрукти з великих ферм

Вони виглядають дуже апетитно на ринку, і ми намагаємося купувати фермерське, тому що думаємо, що саме такий продукт якісніше. Але виробництво таких продуктів часто пов'язане з використанням нітратів, пестицидів і гербіцидів - для кращого зберігання і швидкого дозрівання.

За прискореною програмою найчастіше на великих фермах вирощують яблука, виноград, полуницю, помідори, огірки та зелень.

Молоко з високою жирністю

Наші знання про виробництво молокопродуктів дуже мінімальні. Тому ми не замислюємося, коли беремо молоко з підвищеним вмістом жирів. Але саме в такому молоці міститься найбільше промислових хімікатів, які викликають різні захворювання.

І це - крім того, що жирне молоко підвищує вміст холестерину в крові та підвищує ризик розвитку атеросклерозу.

До речі, раніше ми писали про те, яка їжа найнебезпечніша для маленьких дітей.

А ще ми розповідали про те, який картопля не можна вживати в їжу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжа Здорове харчування продукты
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими