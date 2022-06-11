Самые опасные продукты в вашем холодильнике: что нельзя хранить долго

Продукты долгого хранения, которые мы держим неделями в холодильнике, могут превратиться в опасную отраву. В таких продуктах накапливается количество вредных веществ и даже при нормальном сроке хранения, употреблять их в пищу очень рискованно.

Какие продукты в вашем холодильнике могут быть очень опасными - читайте в материале ниже.

Сыр в пластиковой упаковке

Если вы часто покупаете такой сыр и употребляете в пищу, могут быть серьезные последствия - от нарушения обмена веществ до риска онкологии. И все дело в пластике - его обычно делают из очень вредных материалов. И химические составляющие быстро переходят в продукты, которые в него упакованы.

Микрочастицы пластика особенно любят продукты с повышенной жирностью. Например, сыр. Попав в организм эти микрочастицы способствуют разрушению эндокринной системы, развитию онкологии и становятся причиной развития когнитивных нарушений.

Томатная паста в алюминиевых банках

Маринованные помидоры, соусы, томатная паста в металлических банках - очень опасная еда. В сплав этих банок входит алюминий и это источник перфоктановой кислоты. Она очень опасна для эндокринной системы и печенки. Оставаясь на продуктах питания, она попадает в организм и начинает его разрушать.

Морская рыба

В морской воде содержится большое количество токсичных веществ, которые потенциально опасны для человека. Самые страшные из них - ртуть и тяжелые металлы. Все эти вещества попадают в морскую рыбу из воды, а из рыбы - в организм человека.

Большинство этих веществ не исчезают при термической обработке и провоцируют развитие заболеваний, влияют на работу пищеварительной и иммунной систем.

Овощи и фрукты с больших ферм

Они выглядят очень аппетитно на рынке, и мы стараемся покупать фермерское, потому что думаем, что именно такой продукт качественнее. Но производство таких продуктов часто связано с использованием нитратов, пестицидов и гербицидов - для лучшего хранения и быстрого созревания.

По ускоренной программе чаще всего на больших фермах выращивают яблоки, виноград, клубнику, помидоры, огурцы и зелень.

Молоко с высокой жирностью

Наши знания о производстве молокопродуктов очень минимальны. Поэтому мы не задумываемся, когда берем молоко с повышенным содержанием жиров. Но именно в таком молоке содержится больше всего промышленных химикатов, которые вызывают разные заболевания.

И это - кроме того, что жирное молоко повышает содержание холестерина в крови и повышает риск развития атеросклероза.