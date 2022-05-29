Найнебезпечніша дитяча їжа: які топ-5 продуктів не варто давати дитині

Медики назвали найшкідливіші продукти для дітей. І вони є майже у всіх дітей в раціоні. Такі страви діти обожнюють, і багато батьків помилково вважають їх безпечними.

Які топ-5 продуктів не варто давати дітям - читайте в матеріалі нижче.

Дослідження показують, що між продуктами харчування з рафінованим цукром, жирами та різними добавками є прямий зв'язок з діабетами у дітей.

Крім того, ці інгредієнти часто призводять до порушення концентрації, ожиріння і різних хронічних захворювань в ранньому дитячому віці.

Соки

Вважати, що соки дуже корисні для дітей - помилка. Написи на упаковках "без цукру", "без консервантів", "для дітей" - не більше, ніж маркетинговий хід. У більшості магазинних соків міститься велика кількість цукру. І навіть в соках, де стоїть "свіжовичавлені".

Деяка кількість вітамінів в магазинних соках є, але всі інші інгредієнти роблять ці соки більш шкідливими, ніж корисними.

Замість соків варто давати дітям свіжі фрукти, в які є вітаміни, корисні властивості та клітковина - якої в соках точно немає.

Йогурт

Ще одна стандартна помилка багатьох батьків - давати дітям йогурти. Річ у тому, що натуральний йогурт - це потужний пробіотик і він здатний відновити мікрофлору шлунка. У натуральному йогурті є кальцій, калій, вітамін В6, магній.

Але в магазинних йогуртах дуже багато цукру і жирів, а в продукції з фруктовим наповнювачем - ще й консервантів.

Тому вибирайте йогурти без добавок, натуральні, у яких короткий термін придатності - це дасть більше шансів, що дитина отримає необхідні мікроелементи. Для дітей старше 2 років кращий підсолоджувач - мед. А ще в такий йогурт можна порізати свіжі фрукти, ягоди та горіхи.

Пластівці та сухі сніданки

Ні, це не найкращий вид сніданку, а найгірший. Він зручний - залити молоком пластівці й сніданок готовий. Діти люблять пластівці та сухі сніданки та це не дивно - там повно цукру.

Всі красиві написи на коробках - не більше, ніж реклама. Насправді у всіх таких сніданках міститься величезна кількість цукру і добавок.

В одному з досліджень з'ясували, що в одній коробці популярних пластівців цукру більше, ніж в пачці печива.

Нагодуйте дитину вранці яйцями, тостами з цільної пшениці, зваріть вівсянку - користі від таких сніданків буде набагато більше.

Курячі нагетси

Популярність нагетсів зростає просто на очах і купити їх зараз можна в будь-якому магазині, ресторанах, кафе швидкого харчування. І нагетси дійсного можуть бути зроблені з натурального курячого філе.

Основна небезпека цих ласощів - фритюр, в якому вони обсмажуються і кляр, в якому ці нагетси обвалюють. Там величезна суміш трансжирів, спецій, цукру і добавок.

Якщо ваші діти жити не можуть без нагетсів, то приготуйте їх самостійно. Для цього наріжте філе курки шматочками, обваляйте в борошні та збитому яйці, можна використовувати панірувальні сухарі та запікайте в духовці до готовності.

Лапша і макарони швидкого приготування

Ці страви-п'ятихвилинки міцно увійшли в життя і дітей, і дорослих. Швидко готується, смачно і недорого. Але така економія може привести до сумних наслідків.

У більшості таких продуктів містяться фталати - хімічні сполуки, які імітують структуру естрогену і викликають порушення в ендокринній системі. А ще впливають на вироблення тестостерону. Найбільше фталату міститься в сирному порошку.

Крім того, в такій локшині високий рівень холестерину, міститься цукор та інші добавки.

Візьміть звичайні макаронні вироби з цільнозернового борошна, зелені та трохи сиру. Таке блюдо буде не менш смачним, але і корисним.