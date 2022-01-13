Найкрасивіші щедрівки для привітання рідних і близьких з Щедрим вечором

Старий Новий рік, який українці відзначають в ніч з 13 на 14 січня пов'язаний з дуже цікавою традицією - щедруванням. В особливих піснях-щедрівках господарям будинку, як правило, бажають матеріальних благ: достатку, багатого врожаю, успіхів в прийдешньому році.
Тексти щедрівок і особливості цього обряду - читайте нижче в матеріалі Styler.
У відповідь на побажання господарі будинку багато обдаровують щедрувальників. Найчастіше у вигляді презентів підносяться солодощі і гроші.
Вважається, чим щедріше обдарувати гостей, тим більше достатку і успіху принесе наступний рік. А якщо не пустити в будинок щедрувальника, відмовити в дарах, то господаря чекають збитки і злидні.
Цікаво, що щедрувати, згідно з традицією, можуть тільки молоді хлопці і дівчата.
В от вранці 14-го січня вже не щедрують, а посівають. До такого обряду допускаються тільки хлопчики і хлопці.
А в деяких регіонах співають щедрівки напередодні Водохреща 18 січня.
Щедрику-ведрику,
Дайте вареника,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
А ще й вареничку,
А ще й паляничку,
А ще й на дохід
Паляницю й хліб,
Решето вівса,
А зверху ковбаса!
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону - янголятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні та веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
***
Дай, Боже, вечір добрий!
Дайте пиріг довгий.
А хоч коротенький,
Так мачку повненький,
Без ручок, без ніжок,
Щоб не побіг у сніжок!
Та не ламайте,
Та по цілому давайте.
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрик добрий, я не гірший.
Дайте млинця, котрий більший
Що щедрушка - то пампушка,
Що щедреник - то й вареник.
***
Щедрівочка щедувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав.
Раніше ми писали про всі свята лютого 2022, скільки вихідних і робочих днів нас чекає.