Найкрасивіші посівалки для побажання щастя і грошей рідним і друзям на Старий Новий рік

Що важливо пам'ятати про традицію посівання

Йти посівати треба якомога раніше, адже перші посівальщики отримують найщедріші подарунки від господарів.

Посівати можуть тільки хлопчики, парубки, чоловіки. Саме особина чоловічої статі маж першою переступити поріг дому першою.

Посівати треба лише цільним зерном, бажано пшеницею, житом, вівсом. А от пшоном, просом, горохом посівати не можна.

Зерно не прибирають до заходу сонця. А не пустити посівальщиків, чи лишити їх без подарунків - до бід, лиха і збитків.

Найкрасивіші тексти пісень-посівалок

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Зичу щастя, гаразди,

Щоб не було в вас біди!

Ані вітру на загаті,

Ані сварки в вашій хаті!

Щоби каші все готові

Їли діти все здорові!

Щоби вам була з них втіха,

А нам - грошей півміха!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб ви Пане Господарю,

були такі чисті,

як наші святки Пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як вторік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас Християни голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті -

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку -

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.