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Найвідоміші поради по звабленню чоловіків, які більше не працюють

Автор: Світлана Мащенко

Сучасний світ знайомств, побачень, флірту, вибудови стосунків значно змінився у порівнянні навіть з тим, що було десять років тому. Тепер деякі з корисних порад, як звабити і утримати чоловіка більше не працюють, а натомість прийшли інші правила.

Про найвідоміші поради, які більше не працюють, пише Meta.ua.

Будьте по-максимуму недоступними

Такая порада є найпопулярнішою. Але вона - пережиток старих часів, коли на серйозні стосунки могли розраховувати тільки "правильні", скромні дівчата. Якщо вам подобається чоловік, не соромтеся про це йому сказати.

Завжди думайте про секс, бо так роблять чоловіки

Є твердження і навіть дослідження, які говорять, що чоловіки багато й часто думають про секс, тому жінкам аби привабити партнера треба зацікавлювати його саме такою темою. Але це неправда, секс - лише частина інтересів, як чоловіків, так і жінок. Якщо ви будете багато думати або говорити про секс, партнер може подумати, що ваші інтереси обмежені.

Викликайте ревнощі

Багато чоловіків не захочуть грати в подібні ігри і можуть залишити стосунки, в яких є провокації. Особливо це стосується початку взаємин, що тільки почалися. Чоловік може подумати, що він вам не надто й потрібен, якщо у вас такий багатий вибір.

Будьте сексуальними

Будьте собою. Адже сексуальність для кожної людини поняття індивідуальне. Комусь до вподоби високі підбори і чорні панчохи, а комусь - піжама зі слоненятками.

Будьте несподіваними

Непередбачуваність - це добре, коли стосунки вже склалися, і ви хочете їх урізноманітнити. Проте спочатку спільного шляху краще утриматися від несподіваних вчинків, вас просто можуть не зрозуміти.

Раніше ми писали також, що психологи перерахували помилкові ознаки "великого кохання".

Також експерти назвали типи чоловіків, які "вбивають" жіночу самооцінку.

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