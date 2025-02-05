Samsung разрабатывает телефон с тройным складыванием: что известно о новом гаджете

Что известно про будущий смартфон

На данный момент у Samsung есть два складных смартфона - Galaxy Fold и Galaxy Flip, которые складываются по-разному. Galaxy Fold раскрывается горизонтально, как книга, а Flip - вертикально. По слухам, компания работает над еще одним складным устройством с тройным сгибом.

О разработке такого гаджета ходят слухи уже давно, а Samsung даже намекала на него как на "многораздвижное" устройство во время презентации Unpacked.

Однако на этой неделе появились новые подробности. Как отмечает GSMArena, Samsung может назвать новинку Galaxy G Fold, что сделает ее отдельной линейкой, которая будет отличаться от существующих Z Fold.

Ожидается, что трижды складывающийся смартфон развернется в полноценный 10-дюймовый экран, что значительно превзойдет нынешний флагманский Z Fold6, который в разложенном виде имеет 7,6 дюйма, а Z Flip6 - 6,7 дюйма.

Samsung не станет первой компанией, выпустившей подобное устройство - Huawei уже представила Mate XT Ultimate. Однако его цена составляет 2800 долларов. Таким образом, Samsung сможет стать первым брендом, который выведет трижды складывающееся устройство на международный рынок за пределами Китая.

Традиционно Samsung анонсирует складные смартфоны в июле, и есть вероятность, что новинка будет представлена уже в этом году с запуском в начале 2026 года.

Если трижды складывающийся смартфон от Samsung выйдет в начале 2026 года, он обгонит Apple, чей первый складной гаджет, по слухам, появится не раньше того же года.

По состоянию на 2024 год Apple якобы разрабатывала складной iPhone с дизайном, похожим на Galaxy Z Flip, то есть с вертикальным сгибом. Такое устройство, вероятно, будет сопоставимо по размеру с iPhone 16 Pro Max, но сможет складываться пополам для большей компактности.