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Galaxy S25: Samsung официально представила 3 флагмана нового поколения

Представлены новые смартфоны Samsung Galaxy S25 (фото: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

На последней презентации Unpacked 2025 Samsung 22 января анонсировала три новых флагманских смартфона серии Galaxy S25: базовую модель, улучшенную версию Plus и продвинутую Ultra с топовыми характеристиками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на презентацию, которая транслировалась на YouTube канале Samsung.

Samsung Galaxy S25  

Дизайн и конструкция  

Galaxy S25 отличается стильным и компактным дизайном с размерами 146,9 x 70,4 x 7,2 мм и легким корпусом. Смартфон оснащен стеклом Gorilla Glass Victus 2 спереди и сзади, а также рамкой Armor Aluminum 2 для дополнительной прочности.   

Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. Galaxy S25 доступен в цветах: ледяной синий, мятный, темно-синий и серебристый оттенок "Серебряная тень". Смартфон сочетает элегантность и надежность.  

Samsung Galaxy S25 (фото: РБК-Украина)

Дисплей  

Samsung оснастила Galaxy S25 впечатляющим 6,2-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 2600 нит.   

Экран имеет разрешение 1080 x 2340 пикселей и соотношение сторон 19,5:9, что обеспечивает яркие цвета и плавную прокрутку. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, что делает его устойчивым к повседневным повреждениям.  

Samsung Galaxy S25 (фото: РБК-Украина)

Производительность и платформа  

Galaxy S25 работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм) с восьмиядерным процессором, включающим 2 ядра с частотой 4,47 ГГц (Oryon V2 Phoenix L) и 6 ядер с частотой 3,53 ГГц (Oryon V2 Phoenix M). Графический процессор Adreno 830 обеспечивает превосходную производительность для игр и многозадачности.  

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Samsung One UI 7, предоставляя пользователю до семи основных обновлений Android, что делает устройство актуальным на многие годы вперед.  

Хранилище и память  

Смартфон доступен в трех вариантах внутренней памяти: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Все версии оснащены 12 ГБ оперативной памяти и используют технологию UFS 4.0 для быстрого доступа к данным. К сожалению, поддержка расширяемого хранилища с помощью microSD-карт отсутствует.  

Камеры  

Galaxy S25 оснащен универсальной системой из трех камер на задней панели:  

  • Основной объектив на 50 МП с апертурой f/1.8, двойным автофокусом (dual-pixel PDAF) и оптической стабилизацией (OIS) для четких и стабильных снимков  
  • Телефотообъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и OIS, подходящий для съемки удаленных объектов  
  • Ультраширокоугольный объектив на 12 МП с углом обзора 120 градусов, идеальный для групповых фотографий и пейзажей  

Функции видеосъемки включают запись в разрешении 8K при 24/30 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, а также поддержку HDR10+, запись стереозвука и стабилизацию с помощью гироскопа (gyro-EIS). 

Фронтальная камера на 12 МП оснащена двойным автофокусом (dual-pixel PDAF) и поддержкой HDR10+, способна записывать видео в 4K при 30/60 кадрах в секунду.  

Аккумутятор и зарядка  

Galaxy S25 оснащен аккумулятором емкостью 4 000 мА/ч с поддержкой:  

  • Проводной зарядки мощностью 25 Вт (до 50 процентов заряда за 30 минут)  
  • Беспроводной зарядки мощностью 15 Вт с использованием стандарта Qi2 
  • Обратной беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт для зарядки совместимых аксессуаров 

Связь и функции  

Смартфон поддерживает:  

  • Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC и USB Type-C 3.2 с DisplayPort 1.2  
  • Геолокационные сервисы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO и QZSS для точного отслеживания  

Дополнительные функции 

  • Samsung DeX и Wireless DeX для работы в режиме настольного компьютера  
  • Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей  
  • Стереодинамики, настроенные AKG, для погружения в звук  

Galaxy S25 доступен в нескольких моделях, включая SM-S931B, SM-S931U, SM-S931E и другие, для различных регионов.  

Samsung Galaxy S25+  

Дизайн и конструкция  

Galaxy S25+ обладает элегантным и прочным дизайном. Корпус выполнен из стекла Gorilla Glass Victus 2 на передней и задней панелях, дополненного рамкой из прочного алюминия Armor Aluminum 2.   

Смартфон защищен от пыли и воды по стандарту IP68, выдерживая погружение на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. Samsung предлагает несколько премиальных цветовых решений: Icy Blue, Mint, Navy и Silver Shadow.  


Samsung Galaxy S25+ (фото: РБК-Украина)

Скриншот

Дисплей  

Galaxy S25+ оснащен 6,7-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X, который обеспечивает невероятно плавное отображение благодаря частоте обновления 120 Гц и поддержке HDR10+. Разрешение экрана составляет 1440 x 3120 пикселей с соотношением сторон 19.5:9, что обеспечивает четкую картинку с плотностью примерно 513 ppi.   

Яркость дисплея достигает пиковых 2600 нит, что гарантирует отличную видимость даже при ярком освещении. Защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, экран отличается высокой надежностью и долговечностью.

Samsung Galaxy S25+ (фото: РБК-Украина)

Производительность и программное обеспечение  

Galaxy S25+ работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), обеспечивая выдающуюся производительность. Восьмиядерный процессор (2 ядра по 4,47 ГГц Oryon V2 Phoenix L + 6 ядер по 3,53 ГГц Oryon V2 Phoenix M) дополняется графическим процессором Adreno 830, что делает смартфон идеальным для игр, многозадачности и ресурсоемких приложений.  

Память и хранилище  

Galaxy S25+ доступен в двух конфигурациях памяти:  

  • 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти  
  • 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти  

Обе версии используют технологию хранения UFS 4.0, обеспечивающую молниеносный доступ к данным и отличную производительность приложений. Однако устройство не поддерживает расширение памяти через карты microSD.  

Камеры  

  • Основной объектив имеет 50 МП с диафрагмой f/1.8, двухпиксельным автофокусом (PDAF) и оптической стабилизацией изображения (OIS) для четких и детализированных снимков  
  • Телефотообъектив включает 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, PDAF и OIS, идеальный для съемки удаленных объектов с высокой четкостью  
  • Ультраширокий объектив обладает 12 МП с углом обзора 120 градусов, идеально подходит для групповых фото и пейзажей  

Система задних камер поддерживает продвинутую видеосъемку, включая:  

  • 8K при 24/30 кадрах в секунду  
  • 4K при 30/60 кадрах в секунду  
  • Поддержку HDR10+ для невероятного качества видео  

Фронтальная камера оснащена объективом на 12 МП с широким углом обзора, двухпиксельным автофокусом и поддержкой HDR10+. Она способна записывать 4K видео с частотой 30/60 кадров в секунду, обеспечивая резкие и яркие селфи.  

Батарея и зарядка  

Galaxy S25+ оснащен аккумулятором емкостью 4 900 мА/ч, который обеспечивает отличную автономность. Возможности зарядки включают:  

  • Проводная зарядка мощностью 45 Вт (зарядка до 65 процентов за 30 минут)  
  • Беспроводная зарядка мощностью 15 Вт через стандарт Qi2  
  • Реверсивная беспроводная зарядка мощностью 4.5 Вт для зарядки аксессуаров  

Подключение и функции  

Смартфон поддерживает множество технологий подключения, включая Wi-Fi 6E для более высоких скоростей интернета, Bluetooth 5.4 с поддержкой A2DP и LE, а также NFC для бесконтактных платежей и передачи файлов.  

Он также оснащен USB Type-C 3.2 с DisplayPort 1.2 для высокоскоростной передачи данных. Технологии позиционирования, такие как GPS, GLONASS, BDS, GALILEO и QZSS, обеспечивают точную навигацию.   

Galaxy S25+ поддерживает функции Samsung DeX и Wireless DeX, позволяя превратить смартфон в устройство с интерфейсом настольного компьютера.  

Прочие детали  

Galaxy S25+ представлен в нескольких региональных моделях, включая SM-S936B, SM-S936U, SM-S936E и другие, обеспечивая совместимость с различными сетями по всему миру.  

Samsung Galaxy S25 Ultra  

Дизайн и материалы  

Galaxy S25 Ultra сочетает в себе прочность и элегантность благодаря корпусу из Corning Gorilla Armor (фронтальная и задняя панели) и рамке из титана пятого класса. Такое исполнение обеспечивает устойчивость к царапинам, падениям и повседневным нагрузкам. 

Для повышения продуктивности Galaxy S25 Ultra оснащен стилусом, интегрированным с Bluetooth, акселерометром и гироскопом, что делает процесс создания заметок и творчества максимально удобным.   

Смартфон доступен в четырех изысканных цветах- титановый черный, титановый синий, титановый серый и титановый серебристый, подчеркивая его утонченность.  


Samsung Galaxy S25 Ultra (фото: РБК-Україна)

Дисплей  

Основной акцент в Galaxy S25 Ultra сделан на его 6,9-дюймовом экране Dynamic LTPO AMOLED 2X. Он поддерживает плавную частоту обновления 120 Гц, HDR10+ и невероятную максимальную яркость в 2600 нит, что обеспечивает отличную видимость при любом освещении.   

Разрешение экрана составляет 1440 x 3120 пикселей, а плотность - около 505 ppi, что гарантирует четкое и насыщенное изображение. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Armor, которое обеспечивает непревзойденную долговечность.

Скриншот  

Производительность и программное обеспечение  

В основе Galaxy S25 Ultra лежит новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм). Восьмиядерный процессор (2 ядра Oryon V2 Phoenix L с частотой 4,47 ГГц и 6 ядер Oryon V2 Phoenix M с частотой 3,53 ГГц) в сочетании с графическим процессором Adreno 830 обеспечивает непревзойденную производительность, делая устройство идеальным для игр, многозадачности и работы.  

Galaxy S25 Ultra работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой Samsung One UI 7. Компания гарантирует семь крупных обновлений Android, что обеспечивает долгосрочную актуальность программного обеспечения.  

Хранилище и память  

Galaxy S25 Ultra представлен в трех конфигурациях:  

  • 256 ГБ памяти с 12 ГБ ОЗУ  
  • 512 ГБ памяти с 16 ГБ ОЗУ  
  • 1 ТБ памяти с 16 ГБ ОЗУ  

Все варианты оснащены хранилищем UFS 4.0, обеспечивающим молниеносную скорость чтения и записи данных. Хотя устройство не поддерживает карты памяти microSD, доступные варианты внутренней памяти подходят даже для самых требовательных пользователей.  

Система камер  

Galaxy S25 Ultra оснащен революционной квадрокамерой, устанавливающей новый стандарт в мобильной фотографии:  

  • Основная камера 200 МП с диафрагмой f/1.7, многопиксельной автофокусировкой (PDAF) и оптической стабилизацией изображения (OIS), обеспечивающая невероятные детали и четкость
  • Телефотообъектив 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, PDAF и OIS для качественной съемки крупным планом 
  • Перископ-телефото 50 МП с 5-кратным оптическим зумом и OIS, идеально подходящая для съемки удаленных объектов 
  • Ультраширокоугольная камера 50 МП с углом обзора 120 градусов, двойным пиксельным PDAF и функцией Super Steady Video для динамичных снимков  


Скриншот​​​

Камера поддерживает лазерный автофокус, авто-HDR и режим панорамы. Любители видео оценят возможность записи в формате 8K при 24/30 кадрах в секунду, 4K при 30/60/120 кадрах в секунду и 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду. Камера также поддерживает HDR10+ и запись стереозвука, создавая кинематографический эффект.  

Фронтальная камера на 12 МП с двойным пиксельным автофокусом (PDAF) поддерживает HDR10+ и запись видео в формате 4K с частотой 30/60 кадров в секунду, обеспечивая четкие селфи и видеозвонки.  

Скриншот

Аккумулятор и зарядка  

Galaxy S25 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч, обеспечивающим длительное время работы. Возможности зарядки включают:  

  • Проводная зарядка 45 Вт (до 65% заряда за 30 минут)  
  • Беспроводная зарядка 25 Вт (стандарты Qi2 и PMA)  
  • Обратная беспроводная зарядка 4,5 Вт, идеально подходящая для зарядки аксессуаров на ходу  

Подключение и функции  

  • Galaxy S25 Ultra поддерживает широкий спектр подключений:  
  • Wi-Fi 7 для сверхвысоких скоростей беспроводного интернета  
  • Bluetooth 5.3 с поддержкой A2DP и LE  
  • NFC для удобных платежей и передачи файлов  
  • Порт USB Type-C 3.2 с поддержкой DisplayPort 1.2 и функции OTG  

Для навигации устройство использует GPS, GLONASS, BDS, GALILEO и QZSS. Технология Ultra Wideband (UWB) позволяет точно отслеживать местоположение устройств и реализовывать передовые функции, такие как цифровые ключи.  

Другие ключевые особенности включают Samsung DeX и Wireless DeX, которые превращают смартфон в подобие настольного компьютера. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас и барометр добавляют удобства и функциональности.  

Прочие детали  

Galaxy S25 Ultra доступен в нескольких региональных моделях, включая SM-S938B, SM-S938U и SM-S938E, что обеспечивает совместимость с сетями по всему миру. 

Скриншот

У нас также есть материал про 5 преимуществ Samsung Galaxy S25 перед iPhone 16.

А еще мы писали про список устройств, которые может представить Samsung в 2025 году.

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