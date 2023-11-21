Samsung Galaxy S24. Когда можно будет купить флагман: дата и цена

Новую линейку смартфонов представят на мероприятии Galaxy Unpacked. Уже на следующий день откроются предзаказы, а на руках новинка окажется до конца месяца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о мобильных телефонах GSMArena , который в свою очередь ссылается на инсайдера в Х (Twitter).

По информации источника Таруна Ватса, анонс новой линейки Galaxy S24 намечен на 17 января 2024 года в Сан-Хосе, Калифорния. Предварительные заказы будут приниматься с этого дня, а поставки запланированы на период с 26 по 30 января. Открытые продажи стартуют 30 января.

Согласно слухам, базовые модели Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут поставляться с увеличенным объемом оперативной памяти. В Galaxy S24 и Galaxy S24+ установлено 8 ГБ ОЗУ, а модель Ultra доступна в вариантах с 8 ГБ и 12 ГБ. Предполагается, что S24 и S24+ будут оснащены 12 ГБ ОЗУ.

Что касается внутренней флэш-памяти, то Galaxy S23 имеет минимальный объем 128 ГБ, тогда как Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут поставляться с 256 ГБ флэш-памяти. Флагманская модель Galaxy S24 Ultra станет первым устройством бренда с 16 ГБ оперативной памяти. Покупателям будут доступны версии с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флэш-памяти.