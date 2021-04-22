RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Самогубство через булінг: мама української школярки розповіла про трагедію (відео)

Автор: Володимир Костирін

Мама школярки в Запоріжжі, яка написала передсмертну записку і скоїла самогубство, розповіла про останній день життя доньки, та про конфлікт дівчинки з викладачем гімназії. Жінка згадує, що Віка скаржилася на сильну втому, і щось хотіла їй повідомити, але так і не сказала.

Про це 22 квітня передає місцеве видання "Актуально".

За словами Олени, мами загиблої дев'ятикласниці, тоді донька попрощалася з нею так, як ніколи раніше. Тільки після трагедії жінка зрозуміла, що це було прощання перед суїцидом.

Того дня школярку батьки підвезли на машині на курси - дівчинка збиралася вступати до медичного училища. Пізніше вона подзвонила мамі та розповіла, що дуже втомилася, навіть заснула в маршрутці. Жінка відчувала, що та хотіла під час цієї звичайної розмови щось їй ще розповісти.

Пані Олена каже, що Віка, повернувшись додому, швидко пробігла до себе в кімнату. Вже після півночі жінка знайшла доньку мертвою. Через 5 днів мати виявила передсмертну записку.

Як зазначають рідні, школярка добре вчилася, брала участь в олімпіадах, була веселою і життєрадісною. Про кілька спроб дочки накласти на себе руки, про що дівчинка написала в передсмертній записці, вони нічого не знали.

Розповідаючи про цькування в гімназії, мама учениці пояснює, що вчителька назвала Віку "свинею неосвіченою", довела до істерики. Також дівчинка скаржилася на інших викладачів. Коли жінка намагалася поговорити з класним керівником щодо випадків булінгу, той просто висміяв ситуацію.

Відео: мама школярки в Запоріжжі, яка наклала на себе руки, розповіла про трагедію

Раніше повідомлялося, що під Херсоном дівчинка-підліток наклала на себе руки через строгих батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Запоріжжясамогубствошкольникибулінг
Читайте також
Не витримала розлуки з дитиною: у Дніпрі жінка покінчила з собою
Прогноз погоди