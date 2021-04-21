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У Запоріжжі школярка розповіла про цькування перед суїцидом: "я просто стану ангелом" (фото)

Новость на русском → Запоріжжя, Середа 21 квітня 2021 19:35
У Запоріжжі школярка розповіла про цькування перед суїцидом: "я просто стану ангелом" (фото) Колаж РБК-Україна: у Запоріжжі школярка наклала на себе руки, залишивши передсмертну записку
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі школярка скоїла самогубство, залишивши передсмертну записку, в якій розповіла про булінг з боку вчителів та однокласників у своїй гімназії.

Про це 21 квітня передає місцеве видання"Прес-центр".

Трагедія сталася ще 4 квітня в будинку на вул. Оптимістичній в Заводському району міста. За інформацією з соцмереж, дівчинка повісилася.

Зараз у розпорядженні журналістів опинилася записка цієї дівчинки, написана перед смертю. У ній школярка описує цькування в навчальному закладі (на вулиці Павлокичкаській), про неналежне ставлення викладачів до класу, про що вчителі нібито розповідали не тільки одне одному, а й іншим учням.

Школярка каже, що зазнавала знущань і з боку однокласників.

Також дівчинка розповідає, що раніше вже робила спроби покінчити з життям. Зокрема, каже, що наносила собі порізи на руках, два рази мала намір стрибнути з даху, намагалася повіситися.

За словами школярки, в гімназії раніше проводили опитування щодо булінгу, і вона єдина зізналася, що піддавалася цькуванню. У підсумку весь клас списав це на жарт, і на заяву ніхто не звернув увагу.

Дівчинка в передсмертній записці, звертаючись до подружки, каже, що після своєї кончини "віддам тобі своє здоров'я, аби ти одужала".

"Я просто стану ангелом, який захищатиме всіх своїх близьких..."- написала вона.

Поліція перевіряє факти, викладені в передсмертній записці школярки, а також встановлює обставини трагедії.

У Запоріжжі школярка розповіла про цькування перед суїцидом: &quot;я просто стану ангелом&quot; (фото)У Запоріжжі школярка розповіла про цькування перед суїцидом: &quot;я просто стану ангелом&quot; (фото)

У Запоріжжі школярка залишила передсмертну записку і скоїла самогубство (фото: press-center.news)

Нагадаємо, нещодавно під Запоріжжям викрили куратора "групи смерті", яким виявилася школярка.

Раніше повідомлялося, що взимку в Дніпрі чоловік вчинив самогубство в лікарні, залишивши перед цим записку.

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