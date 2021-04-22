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Самоубийство из-за буллинга: мама украинской школьницы рассказала о трагедии (видео)

Автор: Владимир Костырин

Мама школьницы в Запорожье, которая написала предсмертную записку и совершила самоубийство, рассказала о последнем дне жизни дочери, и о конфликте девочки с преподавателем гимназии. Женщина вспоминает, что Вика жаловалась на сильную усталость, и что-то хотела ей сообщить, но так и не сказала.

Об этом 22 апреля передает местное издание "Актуально".

По словам Елены, мамы погибшей девятиклассницы, тогда дочка попрощалась с ней так, как никогда прежде. Только после трагедии женщина поняла, что это было прощание перед суицидом.

В тот день школьницу родители подвезли на машине на курсы - девочка собиралась поступать в медицинское училище. Позже она позвонила маме и рассказала, что очень утомилась, даже уснула в маршрутке. Женщина чувствовала, что та хотела во время этого обычного разговора что-то ей еще рассказать.

Пани Елена говорит, что Вика, вернувшись домой, быстро пробежала к себе в комнату. Уже после полуночи женщина нашла дочь мертвой. Через 5 дней мать обнаружила предсмертную записку.

Как отмечают родные, школьница хорошо училась, участвовала в олимпиадах, была веселой и жизнерадостной. О нескольких попытках дочери покончить с собой, о чем девочка написала в предсмертной записке, они ничего не знали.

Рассказывая о травле в гимназии, мама ученицы объясняет, что учительница назвала Вику "свиньей необразованной", довела до истерики. Также девочка жаловалась на других преподавателей. Когда женщина пыталась поговорить с классным руководителем относительно случаев буллинга, тот просто высмеял ситуацию.

Видео: мама школьницы в Запорожье, которая покончила с собой, рассказала о трагедии

Ранее сообщалось, что под Херсоном девочка-подросток покончила с собой из-за строгих родителей.

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Новости Украины Запорожьесамоубийствошкольникибуллинг
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