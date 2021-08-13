Літак Ryanair "забув" пасажирів у Борисполі: застрягла дитяча група та іноземець

За словами жінки, пасажири прибули в аеропорт вчасно - за 2,5 години до вильоту і відразу встали до стійки реєстрації. Але реєстрація тривала дуже повільно, там оформляли багато вильотів до Європи.

Коли група пройшла реєстрацію, зрозуміли, що залишається дуже мало часу і бігом побігли до паспортного контролю. Співробітники аеропорту їм допомогли пройти контроль швидко, і перші учасники групи відразу побігли попередити про затримку.

Співробітники аеропорту говорили з кимось по рації та заспокоювали. До гейту пасажири змогли потрапити за 17 хвилин до вильоту літака. Але все вже було закрито, літак опустив трап і закрив двері літака. Через 20 хвилин до групи підійшли працівники аеропорту і сказали, що літак полетів без них.

"Для мене шок, як таке могло статися. Діти з різних міст України планували цю поїздку заздалегідь, за день до вильоту всі були в гарному настрої, планували своє міжнародне навчання і знайомство з молоддю Польщі та Німеччини. Як можна було залишити групу дітей, в тому числі й неповнолітніх? Чому не шукали та не звали 12 осіб? Завжди хто спізнюється, роблять повідомлення і чекають. Тут всі кликали на допомогу, а залишилися в ситуації – сам на сам", - обурилася Славова.

Вона додала, що всі настільки були шоковані ситуацією, що абсолютно не розуміли, що робити. Керівники групи намагалися з'ясувати, як таке сталося та отримали відповідь – всі претензії до перевізника. Діти плакали та дзвонили батькам, ситуація почала загострюватися.

Чотири години лайки результату так і не дали. Батьки почали обривати телефони посольства, консулів, депутатів, авіакомпаній. Однак, єдиний рейс на Краків був тільки лише через день. Зрештою дітей вирішили відправити до Польщі автобусом, а з авіакомпанією належить розбиратися батькам.