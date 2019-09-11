Найвдаліший час в році: астролог назвав головних везунчиків середини осені

Гороскоп на 2019 рік підкаже, кому з представників созиакальных сузір'їв вдасться зірвати куш вже в середині осені. Деякий знаки Зодіаку зустрінуть кохання всього свого життя, декого чекають неймовірні досягнення в сфері кар'єри або ж фінансове збагачення.

Відомий астролог Павло Глоба виділив чотири знаки Зодіаку, яким варто очікувати серйозних змін нинішньої осені.

Овен

Середина осені стане для представників цього знака Зодіаку вдалим часом, щоб вирватися з рутини буднів, в яких вони загрузли. Можливо, Овнів захопить екстремальне хобі, вони змінять роботу або ж здійснять покупку нерухомості, чи заведуть нове цікаве знайомство.

Лев

Представників цього знака середина осені обдарує безліччю відповідальної роботи. Але найприємнішим буде те, що в кінці місяця планети щедро винагородять Левів за самовіддану працю. Багатьох чекає підвищення по кар'єрних сходах.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Терези

Якщо у вас скрутна матеріальна ситуація, то не зневіряйтеся, планети віщують, що середина осені суттєво покращить ситуацію. Не намагайтеся вгадати майбутнє джерело доходу, зайві кошти з'являться, як за помахом чарівної палички, звідти, звідки ви зовсім не будете чекати.

Водолій

Самотнім представникам цього знаку Зодіаку представиться можливість зустріти кохання всього свого життя. Павло Глоба не говорить, коли конкретно це станеться, але до середини осені шанси значно зростуть. Астролог радить Водоліям пильнувати, щоб не пропустити свою другу половинку.

Раніше ми писали, що астролог перерахував знаки Зодіаку, які подолають кризу вже до кінця цього місяця. Крім того, експерт дав конкретну пораду кожному з них.

Також Павло Глоба розповів про щасливчиків, на яких чекають неймовірні любовні пригоди в перший місяць осені.