Найпопулярніше у світі знеболювальне завдає непоправної шкоди: в чому причина

Парацетамол, або ацетамінофен, є одним з найпопулярніших болезаспокійливих засобів у світі. Цей препарат можна безпечно використовувати для лікування несильних болю та лихоманки. Проте вчені відзначили, що навіть при призначенні лікарями більш високої дози парацетамолу, люди часто отруюються парацетамолом. І хоча він нечасто призводить до смерті, препарат може серйозно пошкодити печінку. Про це пише Science Alert.

"Одна з проблем з парацетамолом полягає в тому, що він не ефективний для всіх пацієнтів або проти всіх форм болю. Якщо ліки не допомагають полегшити симптоми, може виникнути спокуса збільшити дозу, не порадившись з лікарем. Ось у чому справжня проблема", - пояснює Андреа Берден, фармакоепідеміолог.

Багато людей не розуміють, що кожна таблетка парацетамолу, яку ви проковтуєте, накопичується в організмі. Це означає, що прийом всього лише кількох додаткових 1000 міліграм таблеток може поставити під загрозу передозування, що починається з межі у 4000 рекомендованих міліграмів на день для дорослих.

"Ми визнаємо, що знеболювання є складним завданням, а інші ліки можуть мати серйозні побічні ефекти. Але якщо парацетамол не дає бажаного ефекту, важливо не приймати більше таблеток. Замість цього люди повинні звернутися за професійною медичною консультацією, щоб знайти кращий терапевтичний варіант", - говорить Берден.

Хоча поки ще занадто рано визначати точну причину отруєнь, в експертів громадської охорони здоров'я є кілька думок. Пацієнти можуть помилково сприймати більш сильні таблетки як більш слабкі, несвідомо подвоюючи їх дозу. Якщо це відбувається у маленьких дітей, однієї таблетки іноді буває достатньо, щоб перевищити добовий мінімум і піддати малюка ризику отруєння.

Інша частина проблеми пов'язана з недостатнім консультуванням. Багато лікарів та фармацевтів не витрачають час на те, щоб пояснити своїм пацієнтам, як парацетамол може накопичуватися в організмі, як він може впливати на печінку і як препарат обмежений, коли мова заходить про хронічний біль.

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