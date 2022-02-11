Найвища жінка світу потрапила до Книги рекордів Гіннеса: як вона виглядає зараз (фото)

У Румейси Гелгі рідкісний синдром - Уівера. Саме він викликає прискорене зростання та інші аномалії розвитку організму. У 2014 році Румейса отримала звання найвищої дівчинки-підлітка, яка живе на планеті. Їй тоді було 18 років.

А в кінці 2021 року її зріст знову виміряли та з'ясувалося, що рекордсменка знову підросла.

Високий зріст доставляє дівчині масу незручностей. Вона змушена користуватися інвалідним візком для переміщення. Іноді вона використовує ходунки, але довго з ними пересуватися не може.

Фото: instagram.com/rumeysagelgi

"Кожен недолік можна перетворити на перевагу для себе. Тому прийміть себе такими, якими ви є й усвідомте свій потенціал, робіть все можливе", - пише Румейса в соціальних мережах.

Вона дуже соціалізована та активна, у неї є власний сайт для інформування людей про такі рідкісні захворювання, як синдром Уівера.

Дівчина зізнається, що її зростання приваблює людей, коли її бачать. Але люди більше зачаровані добротою Румейси.

Фото: instagram.com/rumeysagelgi

Їй дали почесне звання найвищої з нині живих жінок, і вона потрапила в Книгу рекордів Гіннеса. Румейса впевнена, що титул допоможе їй зробити більше для таких жінок, як вона і для тих, хто стикається з рідкісними захворюваннями.

Варто відзначити, що найвищий з нині живих чоловіків – теж з Туреччини. Зростання Султана Кесен 2 метри 51 сантиметр.

А найвищою жінкою за всю історію була визнана Цзен Цзіньлянь з Китаю. Її зріст становив 2 метри 46 см на момент її смерті в лютому 1982 року.