"Холостячка" Ксенія Мішина показала, як її носили на руках в день народження

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія Мішина відсвяткувала 31-й день народження

Перша учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала яскраві кадри зі святкування свого дня народження. 18 червня українській актрисі виповнився 31 рік, який вона вирішила провести в колі близьких людей.

Ксенія у своєму Instagram подякувала всім за привітання і сповнені любові слова, якими "обсипали" її в цей день.

"Спасибі, рідні, близькі мої люди. Спасибі всім за привітання, за ваші побажання, за кожне повідомлення, теплі, наповнені любов'ю слова. Немає нічого ціннішого цього в мій день. Ttotal happiness", - написала актриса і переможниця останнього сезону "Танців з зірками".

На одному з кадрів гості Ксенії підняли її на руки, а вона в цей час зігнулася в танцювальній "підтримці".

Ксенія Мішина відсвяткувала день народження (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса розповіла, що першим привітав її 8-річний син Платон. Головний чоловік у її житті подарував мамі віршик і букет квітів. Актриса не раз зізнавалася, що син для неї є найкращою мотивацією.

Пізніше Ксенія зустрілася з друзями, з якими довго була в розлуці через карантин. Серед них була й актриса Наталя Денисенко - подруга, колега і за сумісництвом кума Мішиної.

"З твоїм днем, Ксенія Мішина. Дуже люблю тебе! Будь найщасливіша", - написала актриса в соцмережах, показавши фото з іменинницею.

Наталя Денисенко привітала Ксенію Мішину з днем народження (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ксенія Мішина - відома українська актриса. Славу їй принесла одна з провідних ролей в українському серіалі "Кріпосна", а також участь і гучна перемога в шоу "Танці з зірками". Тепер же Ксенія вирішила спробувати себе в новій ролі - руйнівниці чоловічих сердець у проєкті "Холостячка", який телеканал СТБ обіцяє презентувати вже цієї осені.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зробила відверте зізнання про стосунки з чоловіками.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко