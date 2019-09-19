Він сам здивувався: Могилевська згадала цікавий факт про Зеленського

Наталя Могилевська під час зйомок гумористичного шоу "Ліги сміху" зробила несподівану заяву про Володимира Зеленського. Співачка стала тренером одного з п'яти колективів, що змагалися за перемогу.

Вона розповіла, що ще за два роки до президентства Зеленського напророкувала йому посаду головнокомандувача. За словами Могилевської, це сталося на дні народження Леоніда Кучми (нар. 9 серпня 1938 року).

Наталя Могилевська та Ірина Сопонару (фото: "Ліга Сміху" в Одесі)

"Я дуже рада за Володимира Зеленського. Більше того, скажу чесно, ще за два роки до його президентства я передбачила йому (Зеленському - Ред.), що таке може трапитися... Мені здається, на той момент навіть сам Володимир здивувався моїм словам", - поділилася спогадами Наталя Могилевська.

Крім того, команда "Вінницькі", яку тренує на шоу співачка, показала цікавий політичний жарт. Виявилося, що в біографії Наталі Могилевської та Петра Порошенка є дещо спільне. Вони обидва програли Володимиру Зеленському (співачка поступилася тоді ще гумористу Зеленському першість у першому сезоні Танців з зірками 2006).

Літній кубок ''Ліги сміху'' в Одесі

До речі, Зеленський теж був присутній на зйомках Літнього кубку. Але вже не на сцені, а в залі для глядачів. А ведучим "Ліги сміху" став Євген Кошовий.

В ефірі цей випуск "Ліги сміху" покажуть у п'ятницю, 20 вересня, на каналі 1+1.