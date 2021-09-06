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У салоні стояв сморід: пасажирка автобуса сховала брудний підгузник дитини під сидіння

Автор: Роман Мирончук

Пасажирка рейсового автобуса сполученням Херсон - Залізний Порт сховала брудний підгузник своєї дитини під сидіння через що в салоні стояв сморід. Неприємний сюрприз виявив водій, коли робив прибирання після рейсу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ху**ий Херсон".

Водій продемонстрував кількість сміття, яке він зібрав. При цьому його шокувало, що жінка сховала використаний памперс дитини під сидіння.

За його словами, в салоні знаходилася урна, і підгузник можна було викинути туди. Чоловік записав відео.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Стидоба;
  • Шкода водія, тому, що він не може за всіма встежити. А за жінку з памперсом взагалі соромно, як так можна?
  • Чому не можна взяти з собою сміття і викинути на зупинці? водій же зупиняється 100%;
  • Ганьба таким свиням;
  • Водій прав на 100%!
  • Люди бидло! Навіть в таксі такі тварини їздять, теж смітять в салоні, то з мокрими штанами залізуть... Яка Європа.

Нагадаємо, у Чернівцях під час руху відлетіло колесо маршрутки. Одна жінка отримала травми.

Раніше в Києві маршрутка налякала людей. Пасажир зняв на відео, як біля сидіння видно отвір у підлозі.

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Херсон