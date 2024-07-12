Сало, попкорн и квас: нутрициолог назвала продукты, которые можно давать детям, а какие запрещено
Питание ребенка естественно отличается от питания взрослого. Многие мамы беспокоятся о безопасности продуктов. Некоторые популярные продукты могут нанести серьезный вред детскому организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Войниковой.
Пророщенные зерна
По рекомендациям CDC, употребление в пищу сырых побегов может привести к заражению листерией, сальмонеллой или кишечной палочкой.
По словам эксперта, детям до 5 лет, беременным и пожилым людям сырые ростки есть категорически запрещено. К тому же следует помнить, что мытье не является методом обезжиривания.
Проращивание дома должно производиться в специальной стерильной посуде с надписью "для проращивания", не в любой.
Морская капуста
В водоросли есть источник с избытком йода, поэтому детям рекомендуется давать только одну порцию в неделю.
Водоросли должны быть полностью термически обработаны без избытка уксуса и соли. С сухими водорослями нужно быть осмотрительными, ведь они прилипают во рту.
Сало
Детям нельзя давать никакие животные продукты без термической обработки. Засолка - не является обработкой.
Также нельзя давать продукты, которые тяжело жевать и невозможно качественно во рту пережевать. Существует риск подавится.
Кроме того, детям нельзя давать еду с избытком соли, а сало - именно такой продукт.
Семена чиа
Строгого возраста для семян чиа нет. Но есть определенные нюансы:
- употреблять нужно только в замоченном виде. Сухие - риск аспирации
- начинать давать ребенку с 0,5 ч.л.
- выбирать не сырые виды. Сыры связаны с риском сальмонеллеза
Попкорн
Попкорн- это обычная кукуруза, содержащая около 10 г белка на 100 г. Это цельное зерно, являющееся источником клетчатки.
Это отличный перекус, но не для детей до 2 лет.
Все потому, что есть риск подавиться, там добавлен сахар и трудно найти без лишней соли.
Холодное из холодильника
Температура во рту 37С. При жевании небольших кусочков или проглатывании вся пища и напитки прогреваются.
Холодные блюда могут облегчить прорезывание и боль в горле.
Эксперт рассказала, что ЖКТ горячая пища не нужна, достаточно температуры тела.
Ферментированные овощи
Ферментация - контролируемый процесс размножения микроорганизмов.
Основные риски при ферментации:
- перекрестное загрязнение
- неконтролируемая температура
- недостаточная выработка молочной кислоты
- неправильные овощи - испорченные, подгнившие и битые
"Большинство публикаций о пользе ферментации базируется в возрасте от 2 лет", - отметила нутрициолог.
Рис
Это зерновой рекордсмен по поглощению мышьяка из почвы во время выращивания. А дети - самые уязвимые к нему.
Есть рис детям можно, важно лишь снизить риск:
- есть рис 2-3 раза в неделю
- не заменять кашами ГВ или смесь до года
- нельзя давать детям рисовые напитки. В них концентрация мышьяка в разы выше, чем в рисе
- хорошо промывайте рис перед варкой
- не начинайте прикорм до 4 месяцев
Манка
Манка - это крупная пшеничка, просто очень мелкая, бывает из твердых и мягких сортов. Лучше выбирать из жестких.
Такая крупа имеет в три раза меньше витаминов, минералов и клетчатки, чем пшеничная.
Не стоит добавлять в манку сахар, как все это делали в детстве.
Консервы
Консервация - это просто продление срока хранения продукта. До года не следует давать ребенку консервированные продукты, ведь у них много соли.
Главное нужно читать состав и не покупать смятые ржавые банки с неизвестным сроком годности.
Квас
В квасе допускается содержание алкоголя до 2%, хотя производители пытаются убрать его полностью. Кваса не должно быть в рационе ребенка до 5 лет.
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