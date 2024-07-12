Сало, попкорн та квас: нутриціолог назвала продукти, які можна давати дітям, а які заборонено
Харчування дитини природно відрізняється від харчування дорослого. Багато мам переймаються про безпечність продуктів. Деякі популярні продукти можуть завдати серйозної шкоди дитячому організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Войнікової.
Пророщені зерна
За рекомендаціями CDC, вживання в їжу сирих паростків може призвести до зараження лістерією, сальмонелою чи кишковою паличкою.
За словами експерта, дітям до 5 років, вагітним та літним людям сирі паростки їсти категорично заборонено. До того ж варто пам'ятати, що миття не є методом знежирення.
Пророщення вдома має виконуватись в спеціальному стерильному посуді з написом "для пророщування", не в будь-якому.
Морська капуста
У водорості є джерело з надлишком йоду, тому дітям рекомендовано давати лише одну порцію на тиждень.
Водорості мають бути повністю термічно оброблені, без надлишку оцту та солі. З сухими водоростями потрібно бути обачними, адже вони прилипають в роті.
Сало
Дітям не можна давати ніякі тваринні продукти, без термічної обробки. Засолювання - не є обробкою.
Також не можна давати продукти, які важко жувати і неможливо якісно в роті пережувати. Існує ризик вдаватися.
Окрім того, дітям не можна давати їжу з надлишком солі, а сало саме такий продукт.
Насіння чіа
Строгого віку для насіння чіа немає. Але є певні нюанси:
- вживати потрібно лише в замоченому вигляді. Сухі - ризик аспірації
- починати давати дитині з 0,5 ч.л
- обирати не сирі види. Сирі пов'язані з ризиком сальмонельозу
Попкорн
Попкорн - це звичайна кукурудза, яка містить близько 10 г білка на 100 г. Це цільне зерно, яке є джерелом клітковини.
Це чудовий перекус, але не для дітей до 2 років.
Все тому, що є ризик вдавитися, там є доданий цукор і важко знайти без зайвої солі.
Холодне з холодильника
Температура в роті 37С. При жуванні невеликих шматочків чи ковтанні вся їжа та напої прогріваються.
Холодні страви також можуть полегшити прорізування та біль у горлі.
Експерт розповіла, що ШКТ гаряча їжа не треба, достатньо температури тіла.
Ферментовані овочі
Ферментація - контрольований процес розмноження мікроорганізмів.
Основні ризики під час ферментації:
- перехресне забруднення
- неконтрольована температура
- недостатнє вироблення молочної кислоти
- неправильні овочі - зіпсовані, підгнивші та биті
"Більшість публікацій про користь ферментації базується на віці від 2 років", - зазначила нутриціолог.
Рис
Це зерновий рекордсмен з поглинання миш'яку з ґрунту під час вирощування. А діти - найуразливіші до нього.
Їсти рис дітям можна, важливо лише знизити ризик:
- їсти рис 2-3 рази на тиждень
- не замінювати кашами ГВ чи суміш до року
- не можна давати дітям рисові напої. В них концентрація миш'яку в рази вища, ніж в рисі
- добре промивайте рис перед варінням
- не починайте прикорм до 4 місяців
Манка
Манка - це пшеничка крупа, просто дуже мілка, буває з твердих та м'яких сортів. Краще обирати з твердих.
Така крупа має втричі менше вітамінів, мінералів та клітковини, ніж пшенична.
Не варто додавати в манку цукор, як це усі робили в дитинстві.
Консерви
Консервація - це просто продовження терміну зберігання продукту. До року не варто давати дитині консервовані продукти, адже в них багато солі.
Головне потрібно читати склад та не купувати зім'яті ржаві банки з невідомим терміном придатності.
Квас
У квасі допускається вміст алкоголю до 2%, хоча виробники намагаються прибрати його повністю. Квасу не повинно бути у раціоні дитини до 5 років.
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