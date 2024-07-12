Сало, попкорн та квас: нутриціолог назвала продукти, які можна давати дітям, а які заборонено

Харчування дитини природно відрізняється від харчування дорослого. Багато мам переймаються про безпечність продуктів. Деякі популярні продукти можуть завдати серйозної шкоди дитячому організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Ольги Войнікової.

Пророщені зерна

За рекомендаціями CDC, вживання в їжу сирих паростків може призвести до зараження лістерією, сальмонелою чи кишковою паличкою.

За словами експерта, дітям до 5 років, вагітним та літним людям сирі паростки їсти категорично заборонено. До того ж варто пам'ятати, що миття не є методом знежирення.

Пророщення вдома має виконуватись в спеціальному стерильному посуді з написом "для пророщування", не в будь-якому.

Морська капуста

У водорості є джерело з надлишком йоду, тому дітям рекомендовано давати лише одну порцію на тиждень.

Водорості мають бути повністю термічно оброблені, без надлишку оцту та солі. З сухими водоростями потрібно бути обачними, адже вони прилипають в роті.

Сало

Дітям не можна давати ніякі тваринні продукти, без термічної обробки. Засолювання - не є обробкою.

Також не можна давати продукти, які важко жувати і неможливо якісно в роті пережувати. Існує ризик вдаватися.

Окрім того, дітям не можна давати їжу з надлишком солі, а сало саме такий продукт.

Насіння чіа

Строгого віку для насіння чіа немає. Але є певні нюанси:

вживати потрібно лише в замоченому вигляді. Сухі - ризик аспірації

починати давати дитині з 0,5 ч.л

обирати не сирі види. Сирі пов'язані з ризиком сальмонельозу

Попкорн

Попкорн - це звичайна кукурудза, яка містить близько 10 г білка на 100 г. Це цільне зерно, яке є джерелом клітковини.

Це чудовий перекус, але не для дітей до 2 років.

Все тому, що є ризик вдавитися, там є доданий цукор і важко знайти без зайвої солі.

Холодне з холодильника

Температура в роті 37С. При жуванні невеликих шматочків чи ковтанні вся їжа та напої прогріваються.

Холодні страви також можуть полегшити прорізування та біль у горлі.

Експерт розповіла, що ШКТ гаряча їжа не треба, достатньо температури тіла.

Ферментовані овочі

Ферментація - контрольований процес розмноження мікроорганізмів.

Основні ризики під час ферментації:

перехресне забруднення

неконтрольована температура

недостатнє вироблення молочної кислоти

неправильні овочі - зіпсовані, підгнивші та биті

"Більшість публікацій про користь ферментації базується на віці від 2 років", - зазначила нутриціолог.

Рис

Це зерновий рекордсмен з поглинання миш'яку з ґрунту під час вирощування. А діти - найуразливіші до нього.

Їсти рис дітям можна, важливо лише знизити ризик:

їсти рис 2-3 рази на тиждень

не замінювати кашами ГВ чи суміш до року

не можна давати дітям рисові напої. В них концентрація миш'яку в рази вища, ніж в рисі

добре промивайте рис перед варінням

не починайте прикорм до 4 місяців

Манка

Манка - це пшеничка крупа, просто дуже мілка, буває з твердих та м'яких сортів. Краще обирати з твердих.

Така крупа має втричі менше вітамінів, мінералів та клітковини, ніж пшенична.

Не варто додавати в манку цукор, як це усі робили в дитинстві.

Консерви

Консервація - це просто продовження терміну зберігання продукту. До року не варто давати дитині консервовані продукти, адже в них багато солі.

Головне потрібно читати склад та не купувати зім'яті ржаві банки з невідомим терміном придатності.

Квас

У квасі допускається вміст алкоголю до 2%, хоча виробники намагаються прибрати його повністю. Квасу не повинно бути у раціоні дитини до 5 років.