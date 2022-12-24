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Салат из курицы с грибами: бюджетное и простое решение для праздничного стола

Салат из курицы с грибами для новогоднего стола (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Для праздничного стола на Новый год или Рождество можно приготовить салат из курицы с грибами. Такой салат сытный, простой в приготовлении и станет настоящий изюминкой стола.

Рецепт этого салата рассказали на странице cook_with_me_at_home в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Кукуруза - 1 банка
  • Шампиньоны - 250 г
  • Куриное мясо - 450 г
  • Огурцы - 200-250 г
  • Яйца - 4 шт.
  • Зелень (укроп, лук) - по вкусу
  • Соль, перец - по вкусу
  • Сметана или майонез
  • Горчица
  • Растительное масло

Как приготовить

Возьмите куриное филе или мякоть мяса с куриного бедра. Положите в воду и отварите с лавровым листочком, солью и перцем горошком. Также отварите яйца, остудите.

Шампиньоны помойте, нарежьте и обжарьте в небольшом количестве растительного масла - до золотистости.

Из кукурузы слейте жидкость, а лучше процедите. Курицу, яйца и огурцы нарежьте. Смешайте с грибами.

Для заправки смешайте ложку сметаны с горчицей, добавьте специи и мелко нарезанную зелень. Заправьте салат, и хорошо все перемешайте. При подаче на стол можно украсить зеленью.

Важно! Огурец нужно добавлять в салат непосредственно перед употреблением. Он пускает сок и первым теряет свой внешний вид.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить бюджетный салат из шпротов.

А также мы писали о том, какими еще салатами можно заменить новогодний Оливье.

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