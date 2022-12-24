Салат из курицы с грибами: бюджетное и простое решение для праздничного стола

Для праздничного стола на Новый год или Рождество можно приготовить салат из курицы с грибами. Такой салат сытный, простой в приготовлении и станет настоящий изюминкой стола.
Рецепт этого салата рассказали на странице cook_with_me_at_home в Instagram.
Возьмите куриное филе или мякоть мяса с куриного бедра. Положите в воду и отварите с лавровым листочком, солью и перцем горошком. Также отварите яйца, остудите.
Шампиньоны помойте, нарежьте и обжарьте в небольшом количестве растительного масла - до золотистости.
Из кукурузы слейте жидкость, а лучше процедите. Курицу, яйца и огурцы нарежьте. Смешайте с грибами.
Для заправки смешайте ложку сметаны с горчицей, добавьте специи и мелко нарезанную зелень. Заправьте салат, и хорошо все перемешайте. При подаче на стол можно украсить зеленью.
Важно! Огурец нужно добавлять в салат непосредственно перед употреблением. Он пускает сок и первым теряет свой внешний вид.
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