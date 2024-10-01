Садово-огородные дела, которые обязательно нужно выполнить в октябре

Осенью в саду и в огороде проводятся важные работы, чтобы помочь растениям пережить холодный сезон. В то же время продолжается высадка саженцев.

РБК-Украина (проект Styler) подготовит список садово-огородных дел, которые следует выполнить в октябре.

Садовые работы в октябре

В октябре сад активно готовят к приближению холодов, продолжая сбор урожая и сентябрьские садовые работы.

Собрать урожай

В октябре, в первую очередь, нужно собрать урожай. Начинают сбор с сортов зимних яблок и груш. Для сбора нужно выбирать день без осадков.

Также собирают поздние сорта столового винограда и черноплодную рябину. Последние плоды, собираемые в середине октября - айва.

Подстричь газон

В октябре продолжают укорачивать газон, но оставляют высоту на 1-3 см выше обычной. Это следует делать, чтобы предотвратить плесень или загнивание травы. Последнее подстригание газона советуют провести 15-20 октября.

Обрезать растения

После прекращения сока движения в растениях, некоторые из них, например, малину или актинидию нужно обрезать. Это делают в начале октября, чтобы сформировать куст и предотвратить поражение растения паразитами. Розы подрезают меньше, удаляя только больные или поврежденные веточки.

Обрезать розы осенью советуют минимально (иллюстративное фото: Freepik)

Обработать растения от вредителей

Во второй половине октября, после заморозков обрабатывают груши и яблони мочевиной (5% раствором), чтобы предотвратить развитие парши.

Побелить деревья

Чтобы защитить стволы и ветви плодовых деревьев от солнечных ожогов зимой и весной, важно осуществить побелку. Для этого советуют использовать водоэмульсионную краску или раствор извести.

Перекопать почву

Считается, что такая процедура уменьшит количество насекомых вредителей, живущих в почве. Перекапывание нужно производить на глубине 5-8 см и до 8-20 см вокруг плодовых деревьев. Лучше делать перекапывание тогда, когда листья растений начинают желтеть.

Подкормить растения

В октябре также вносят удобрения в почву - это поможет растениям лучше пережить зиму. Обычно удобрения вносят при перекапывании земли.

Чтобы подготовить участок и растения к следующему году, используют органические, фосфорные и калийные удобрения.

Посадить деревья и цветы

После опадания листья осуществляют пересадку деревьев и кустов, а также высаживают розы и кустарники. Высадку производят до середины октября, через несколько недель внося в яму для саженца удобрения.

Перед первыми заморозками выкапывают однолетники, а также луковицы гладиолусов, георгин и канн. К середине октября можно высадить луковицы тюльпанов, гиацинтов и лилий.

Начать подзимний полив

Когда температура воздуха снижается до 5 или 2 градусов, проводят обильный подзимний полив, который не позволяет почве быстро промерзать в начале заморозков.

Обычно осенний полив производят в конце октября, но прежде всего ориентируется на погодные условия - если осень теплая, полив может привести к распусканию почек.

Огородные работы в октябре

Огородные работы в октябре предусматривают подготовку участка к следующему году.

Собрать урожай

В октябре еще созревают овощи, которые необходимо собрать к концу месяца. Так что в октябре собирают:

свеклу;

морковь;

картофель;

редьку.

Кроме этого, собирают урожай тыквы, капусты, пастернака, а также сельдерея и петрушки. Но это советуют делать как можно позднее, ориентируясь на время созревания.

В октябре собирают тыквы (иллюстративное фото: Freepik)

Убрать ботву

Чтобы избежать распространения разнообразных грибковых болезней, а также размножения вредителей, после сбора урожая необходимо убрать ботву из огорода.

Посеять культуры на зиму

Чтобы получить урожай ранней весной, в октябре высаживают озимые лук и чеснок, сеют морковь, укроп и петрушку.

Посеять сидераты

Если на одном участке несколько лет выращивается одна и та же культура, это может привести к уменьшению количества питательных веществ в почве и привести к ухудшению урожая последующих лет.

Чтобы предотвратить это, в начале октября советуют высевать растения-сидераты, обычно это горчица, овес, фацелия и озимая рожа, которые устойчивы к морозу и могут избежать эрозии почвы.

Внести удобрения

Для того чтобы подготовить почву к зимнему промерзанию, его советуют перекопать глубиной до 30 см, посыпая поверхность органическими и минеральными удобрениями.

Вместе с удобрениями рекомендуют вносить доломитовую муку или известь (400 г на 1 м. кв.), если кислотность участка повышена.

Разделать теплицу

Чтобы в холодный период в парниках и теплицах не размножались болезнетворные микроорганизмы, необходимо продезинфицировать эти помещения. Кроме этого, парники и теплицы нужно убрать, собрав все опавшие листья и ботву.