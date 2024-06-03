Сад не нужен: 7 видов плодовых деревьев, которые можно легко вырастить в квартире

Инжир

Если вы хотите, чтобы дерево приносило плоды, выберите небольшой сорт, такой как Браун Турция, который хорошо переносит сильную обрезку, самоопыляется и может процветать в комнатных условиях.

Размер горшка будет влиять на то, насколько большим и плодородным станет ваше дерево - поэтому выбирайте больший горшок, чтобы получить больше плодов, или меньший, если вам нужно, чтобы инжир остался маленьким.

Это дерево также предпочитает суглинистую почву - смесь глины и песка.

Плоды инжира (иллюстрация: Freepik)

Поливать его следует примерно раз в неделю и обрезать, когда дерево достигнет нужной вам высоты. Регулярное увлажнение воздуха также окажет положительное влияние на рост растения.

В то время как инжирные деревья без плодов прекрасно чувствуют себя под непрямыми солнечными лучами, съедобные сорта нужно размещать на ярком свете. Однако они не любят холода, поэтому держите их подальше от сквозняка.

Цитрусовые

Если вы хотите выращивать цитрусовые в помещении, выбирайте карликовые сорта, которые самоопыляются, например, лимон Мейера или лайм - они быстро дадут урожай, а растение останется удобного для ухода размера.

Относительно апельсинов советуют обращать внимание на деревья сорта Каламондин - их плоды очень кислые, однако их можно использовать в кулинарии. Лучшая почва для выращивания здоровых цитрусовых - слабокислая и суглинистая.

Вырастить цитрусовые можно дома (иллюстрация: Freepik)

Кроме этого, эти растения любят много влаги в воздухе - в идеале, до 50 процентов влажности - но вы можете создать такую среду, регулярно опрыскивая их водой из пульверизатора или поставив у увлажнителя.

Цитрусовые нуждаются в много солнечного света - от 8 до 12 часов ежедневно - так что поставьте ваше дерево на самое солнечное место у окна.

Оливковое дерево

Самоопыляющиеся и плодовитые оливковые деревья не требуют особого ухода по сравнению с другими фруктовыми деревьями.

Покупая комнатное оливковое дерево, имейте в виду, что многие сорта чисто декоративные, то есть они без плодов - поэтому обратите внимание на Арбекину и Пихолин.

Оливковое дерево (фото: Freepik)

Комнатные оливковые деревья нужно поливать только тогда, когда просохнет верхний слой почвы и меньше осенью и зимой, когда они находятся в состоянии естественного покоя.

Оливковому дереву требуется не менее шести часов солнечного света в день. Поэтому поставьте его у солнечного окна, выходящего на юг - но не слишком близко, иначе листья будут вьющимися.

Авокадо

Вынудить комнатное дерево авокадо приносить плоды очень трудно, но возможно. Однако вместо того, чтобы выращивать теплолюбивое авокадо из косточки, поищите привитый саженец, имеющий ткани дерева, уже приносящий вкусные плоды.

Лучше всего подойдут небольшие деревья, такие как Вурц, Гвен и Уитселл, не требующие перекрестного опыления.

Как вырастить авокадо дома (иллюстрация: Freepik)

На дно горшка насыпьте немного песка и заполните его обычной землистой смесью, чтобы ваше дерево не мокло, и регулярно поливайте его, не допуская переувлажнения почвы. Спелые плоды можно оставить висеть на дереве на несколько недель.

Бананы

Некоторые банановые деревья дают съедобные плоды, а другие - нет. Снова же, вам следует выбирать карликовое растение, например, карликовый "Кавендиш" или карликовый красный, чтобы оно не выросло слишком большим. Бананы самоопыляющиеся, то есть не нуждаются в опылителях.

Почва для бананового дерева должна быть легкой и торфяной; удобряйте его ежемесячно, чтобы оно росло сильным.

Как выращивать бананы дома (иллюстрация: Freepik)

Бананы любят воду из-за своих огромных листьев, но между поливами нужно давать почве полностью просохнуть. Листья можно увлажнять, чтобы имитировать влажный климат.

Бананам нужно большое количество яркого косвенного солнечного света, поэтому, по возможности, поставьте растение на южной стороне. Периодически поворачивайте растение, чтобы свет попадал со всех сторон.

Абрикосы

Так же как и предыдущие деревья, следует выбирать абрикосы карликовых сортов. Если вы приобретаете молодое дерево (а не выращиваете дерево из зернышка) и правильно ухаживаете за ним, вы сможете есть абрикосы уже в первый год.

Как правило, карликовые сорта предпочитают тесный горшок с суглинистым грунтом. Также рекомендуется добавить в грунт немного компоста - питательные вещества будут способствовать здоровому росту.

Вырастить абрикосы дома - вполне возможно (иллюстрация: Freepik)

Регулярно поливайте почву, чтобы предотвратить пересыхание. Если же вы сможете обеспечить своему абрикосовому дереву около шести-восьми часов света каждый день, даже косвенного, это улучшит его рост.

Шелковица

Карликовая шелковица, например, вечнозеленая карликовая, лучше всего подходит для выращивания в помещении.

Как вырастить дома шелковицу (иллюстрация: Freepik) ​​​

Этому дереву подходит обычная почва, равно как и регулярный полив. В то же время шелковица растет медленно и любит просторные горшки.

Лучше всего для этого растения подойдет теплое, светлое, солнечное место; по возможности переместите ее в место с полным освещением с весны до осени.