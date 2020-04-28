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Саакашвілі може стати мером Одеси: перші деталі

STYLERЖиття    28.04.2020 - 15:35
Саакашвілі може стати мером Одеси: перші деталі
Михайло Саакашвілі (фото: РБК-Україна)

Михайло Саакашвілі може взяти участь на виборах мера Одеси від "Слуги народу"

Михайло Саакашвілі може стати мером Одеси, а не віце-прем'єр-міністром з реформ. Як розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці, призначення колишнього президента Грузії на посаду в українському Кабміні заблоковано фракцією "Слуга народу" і незрозуміло, чи взагалі відбудеться.

"Голосів немає, тому що президент Володимир Зеленський вирішив не виступати зараз публічно на підтримку Саакашвілі. Для того, щоб Саакашвілі зібрав 226 голосів, "Слуги" повинні дати гарантовано 190-200 голосів своєї фракції з 248. Можливо, щось зміниться, адже президентом правлять емоції, але зараз ОП дав відбій. Замість голови ОП Андрія Єрмака завдання збору голосів перекладена на голову фракції Давида Арахамію - тобто навіть статус парламентера знижений", - написав журналіст.

При цьому Бутусов зазначив, що Зеленський може домогтися призначення Саакашвілі віце-прем'єр-міністром, але для цього президенту доведеться взяти на себе відповідальність.

"Офіс президента розуміє, що провал переговорів із Саакашвілі завершиться скандалом, тому обмірковує, що запропонувати Саакашвілі замість реформ в уряді. Наразі розглядається варіант висунення Саакашвілі на виборах мера в Одесі як кандидата "Слуги народу" з максимальною підтримкою влади - і політичною, і фінансовою", - підкреслив Бутусов.

Саакашвілі може стати мером Одеси: перші деталі

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, що пропозиція запросити Михайла Саакашвілі в уряд виникла на одній з нарад голови Офісу президента Андрія Єрмака з Володимиром Зеленським.

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