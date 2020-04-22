Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром: що відомо

Міхеіл Саакашвілі може стати віцепрем'єром з реформ в Україні. Стало відомо, що кандидатуру експрезидента Грузії і ексголови Одеської облдержадміністрації розглядатимуть на засіданні фракції "Слуга народу", яке відбудеться у четвер, 23 квітня. Від кого виходить така ініціатива і чи може призначення стати правдою - в матеріалі Styler.

Так, напередодні позачергового засідання Верховної Ради України, що відбудеться у п'ятницю, 24 квітня, під час наради фракція "СН" розгляне кандидатуру Саакашвілі, пише журналіст Соня Кошкіна в Telegram.

"Так, це правда. Зараз ми проводимо обговорення, збираємо думки колег з цього приводу", - сказало джерело.

Повідомляється також, що ініціатива подання Саакашвілі виходить від Банкової, вже готуються документи. Але президентського подання на його призначення у Верховну Раду поки не надходило.

Сам Саакашвілі поки не коментує чутки, його телефон взагалі вимкнений.

Нагадаємо, що в уряді Дениса Шмигаля три віце-прем'єра: Вадим Пристайко (з питань європейської та євроатлантичної інтеграції), Олексій Резніков (міністр з реінтеграції окупованих територій, Михайло Федоров (міністр з питань цифрової трансформації).

Раніше ми писали, що Міхеіл Саакашвілі відзначив новосілля в Одесі, до нього в гості прийшов Олег Сенцов.