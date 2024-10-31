S.T.A.L.K.E.R. 2 и не только. 5 ожидаемых игр, которые выйдут в ноябре на консоли и ПК

Planet Coaster 2

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Planet Coaster 2 - это улучшенная игра в жанре cимулятора строительства и управления парком от Frontier Developments, основанная на успехе своей предшественницы 2016 года.

В этом продолжении игроки проектируют и управляют парком, используя улучшенные инструменты для строительства аттракционов, создания замысловатых дорожек и настройки уникальной обстановки на разные темы (викинги, водные аттракционы и мифология).

Новой выдающейся особенностью является введение аттракционов аквапарка, позволяющих игрокам добавлять бассейны, водные горки и управлять удобствами для гостей, такими как теневая зона, спасатели и раздевалки, чтобы повысить удовлетворенность посетителей.

В игре также представлен режим совместной работы Sandbox, позволяющий кроссплатформенное кооперативное строительство, где игроки могут совместно создавать и делиться своими парками.

Дополнительные режимы, такие как Franchise, поощряют игроков соревноваться в таблицах лидеров и делиться индивидуальными проектами через Frontier Workshop. Издание Deluxe стоит дополнительно 20 долларов, и вы получаете новые наборы аттракционов для более разнообразного опыта в парке.

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Mario & Luigi: Brothership

Платформы: Nintendo Switch

Mario & Luigi: Brothership - это последнее дополнение к серии игр Mario & Luigi RPG от Nintendo, где игроки отправляются в уникальное приключение, включающее исследование, решение головоломок и пошаговые бои.

Действие игры происходит в открытом море острова Шипшейп, который сочетает в себе черты корабля и острова. Сюжет сосредоточен на поиске новых союзников, таких как необычные персонажи Конни и Снаутлет, и воссоединении с постоянными персонажами серии, такими как принцесса Пич и Боузер, которые могут предложить помощь неожиданными способами.

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Lego Horizon Adventures

Платформы: ПК, PS5, Nintendo Switch

Lego Horizon Adventures - совместный проект Guerrilla Games, создателей серии Horizon, и Studio Gobo. Эта приключенческая игра переносит Элой и ее союзников во вселенную Lego. Игроки отправятся в историю, полную квестов, помогая Элой спасти мир от угроз и раскрывая тайны ее прошлого.

Геймплей включает в себя настройку персонажа, создание предметов, сражение с роботизированными существами и отличается фирменным юмором и причудливостью Lego. В дополнение к однопользовательскому режиму игра предлагает онлайн и локальный кооператив, позволяя друзьям присоединиться для общего опыта.

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Microsoft Flight Simulator 2024

Платформы: ПК, Xbox Series S /X

Microsoft Flight Simulator 2024 - это последняя эволюция в культовой серии симуляторов полетов. Игра основана на версии 2020 года, но привносит значительное обновление с новым режимом карьеры, позволяющим игрокам заниматься различными авиационными карьерами.

Игроки могут попробовать себя в таких профессиях, как тушение пожаров, поисково-спасательные работы и доставка грузов по воздуху, с миссиями, разработанными для имитации реальной авиации.

Технические улучшения являются важной частью этого релиза, фокусируясь на более быстрой загрузке и более продвинутой аэродинамике, физике и системах самолетов.

Игра включает в себя расширенную глобальную среду, демонстрирующую реалистичную, динамическую погоду и сезонные изменения, а также захватывающий "живой мир", населенный воздушным и судовым трафиком, миграциями животных и разнообразными моделями персонажей. Он также добавляет улучшенные визуальные эффекты с 3D-деревьями и усовершенствованными материалами земли для лучшего общего опыта.

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STALKER 2: Heart of Chornobyl

Платформы: ПК, Xbox Series S/X

STALKER 2: Heart of Chornobyl - постапокалиптический шутер от первого лица, действие которого происходит в вымышленной Чернобыльской Зоне Отчуждения. Игроки управляют Скифом, который исследует этот облученный, жуткий ландшафт, полный мутировавших существ, конфликтов фракций и паранормальных явлений.

Игра делает акцент на управлении ресурсами и разветвленном повествовании, где выбор влияет на сюжетную линию, а стратегии выживания имеют важное значение. Благодаря открытому миру игроки сталкиваются с угрозами и тайнами, вдохновленными оригинальной серией STALKER, исследуя при этом потрясающие, захватывающие визуальные эффекты, созданные для современных платформ.

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