Ринок землі: скільки гектарів ви можете купити і на що потрібно звернути увагу перед угодою

В Україні з 1 липня відкрито ринок землі. І навіть у перший день скасування земельного мораторію (тимчасової заборони) було проведено кілька угод .

Хто сьогодні може купувати землю в Україні, про які площі йдеться у законі, а також яку інформацію варто перевірити перед угодою - читайте у нашому матеріалі нижче.

Яку ділянку я можу купити?

Включно до 1 січня 2024 року загальна площа земельних ділянок с/г призначення у власності громадянина України не може перевищувати 100 га.

Але з часом ситуація зміниться. Так, вже через три роки загальна площа земельних ділянок у власності українців (також це стосуватиметься юридичних осіб) не зможе перевищувати 10 тис. гектарів.

Зауважимо, що купувати землю с/г призначення сьогодні мають право виключно:

громадяни України

юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України (з 1 січня 2024 року)

територіальні громади

держава.

Як держава контролює статус покупця?

Спочатку нотаріус перевіряє правильність поданих документів та проводить перевірку покупця:

встановлює особу

перевіряє, чи не накладено на особу санкції

перевіряє джерело походження коштів

перевіряє, чи не розташована земельна ділянка поблизу Державного кордону (50-кілометрова зона)

рахує граничну концентрацію (до 100 га, після 1 січня 2024 року - до 10 000 га).

У разі невідповідності вимогам, нотаріус зобов'язаний відмовити в державній реєстрації договору.

Яку інформацію потрібно перевірити перед купівлею землі?

Коли ви вирішили купити землю, то варто перевірити кілька важливих пунктів. Зокрема, чи не потрапили ви до переліку осіб, які належать (або належали) до терористичних організацій.

Також перевірте, чи не належите ви або ваші рідні до переліку осіб, стосовно яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок.

Крім того, у вас має бути обов'язково відкритий рахунок у банку.

Також будьте готові документально підтвердити джерела походження коштів, за які збираєтеся придбати ділянку.

А ще проведіть юридичний аудит земельної ділянки та переконайтеся, що ніяких юридичних проблем немає.

Ну і пам'ятайте, що на момент купівлі землі с/г призначення у вас у наявності не мають бути земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 100 га.

Реєстрація права власності на землю (facebook.com/mapfu2021)