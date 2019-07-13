На ринках з'явилися ранні кавуни: чи можна їх їсти

В Україні на ринках з'явилися перші ранні кавуни та дині. Їх вже активно продають також на стихійних ринках і лотках. Українці ставляться до них з побоюванням і не поспішають купувати. Видання "Сегодня" перевірило,чи так безпечні зараз баштанні і скільки в них нітратів.

Для цього знімальна група взяла з собою нітратомір і вирушила на перевірку.

"Все вирощуємо своєю працею, чесно. З городу, без хімії, без нітратів. Дуже відмінний кавун. Можете спробувати. Будь ласка!", – каже продавець.

Відео: Можна їсти ранні кавуни (YouTube/Сьогодні)

Після перевірки кавуна з'ясувалося, що в ньому нітратів немає, тобто він абсолютно безпечний. Продавець цьому зрадів і повідомив, що був упевнений у своїй правоті.

Один з продавців Карім Мамедов розповів виданню, як правильно вибрати стиглий і хороший кавун.

"Ось, наприклад, бачите, він зелений, але якщо ми постукаємо, він дзвенить. Це означає, що якість хороша. І ще один важливий момент: якщо хвостик висохлий або темнуватий, то це шикарний кавун", – говорить Мамедов.

Завідувачка на ринку "Столичний" запевняє, що вся продукція перевіряється в лабораторії.

"Вся рання продукція може містити підвищений вміст нітратів. Може містити, а може не містити. Треба перевіряти. Тому що всі ягоди, фрукти купують в основному для дітей. До теперішнього часу у нас поки немає ніякого браку. Вся продукція доброякісна", – розповідає завідувачка лабораторії на ринку "Столичний" Юлія Кравченко-Довга.

Зазначимо, що дієтолог Даніела Харатін все ж не рекомендує зловживати ранніми кавунами. Фахівець радить почекати до кінця липня.

"Взагалі кавун є дуже корисною ягодою. Там багато вітаміну С. Досить багато вітамінів групи B. Але захоплюватися не варто. Тому що це швидка, з високим глікемічним індексом ягода. Тобто там багато цукру", – зазначила дієтолог.

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