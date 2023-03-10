Спасала себя и кота: новая история из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

В горящем Мариуполе Татьяна спасала не только себя, но и любимого кота. Во время обстрелов - с котом в подвал. После - назад, на 9 этаж, тоже с ним. И в эвакуацию 60-летняя женщина взяла с собой только кота и еду для него: больше бы не донесла.

Полномасштабную войну Татьяна встретила с котом. Связь с дочерью, проживающей в Киеве, быстро исчезла. Затем отключили электричество, батареи, воду и последним - газ. До 27 марта женщина держалась в городе.

Однажды, вернувшись из длительного похода в поисках еды, соседи рассказали ей, что можно уехать: для этого нужно пешком выйти за город и сесть в автобус. На следующее утро Татьяна отправилась в путь.

"В одной руке корзина с котом, в другой тачка с его едой и водой - все, больше брать тяжело было. На себя зимние вещи - и пошла. Села в автобус на Никопольское, выбора не было. Там был фильтрационный лагерь: отправляли только в Донецк и Ростов", - рассказывает женщина.

После нескольких трудных дней ей удалось найти способ уехать в Бердянск, а оттуда на частном автомобиле за деньги - в Запорожье. Затем была остановка у племянницы в Днепре. Но потом добралась до Киева. Вспоминает, что незадолго до выхода из Мариуполя к ней прорвалось сообщение от дочери.

История Татьяны вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.