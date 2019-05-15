Якщо поруч немає лікаря: як правильно видалити кліща (фото)

Кліщі можуть заподіяти реальну шкоду здоров'ю людини і навіть несуть загрозу життю. Як самостійно позбавитися від комахи, якщо поруч немає лікаря, повідомляють "Вести".

Укус кліща може "подарувати" людині ряд інфекцій, серед яких кліщовий бореліоз, гранулоцитарний анаплазмоз людини, моноцитарний эрліхіоз людини і кліщовий енцефаліт.

Звичайно ж самий дієвий спосіб захисту від комахи - не дати себе вкусити. Але якщо ж кліщу все ж вдалося присмоктатися до вашої шкірі, є кілька способів, як швидко і правильно позбутися від паразита самотужки.

Як видалити кліща зі шкіри (фото: pixabay.com)

Як відомо, кліщ впивається в шкіру не відразу. Його дуже важливо швидко видалити, не давши вас вкусити. Але якщо він все ж встиг впится, його потрібно акуратно витягнути.

Спосіб №1: Пальцями

Якщо кліщ дуже сильно насосався, його простіше захопити пальцями, при цьому його потрібно "викручувати" у будь-яку зі сторін.

Спосіб №2: Ниткою

Нитку потрібно накласти на кліща, затягнути у хоботка і скрутити. Потім слід акуратно тягнути вгору, поки комаха не буде вилучена.

Спосіб №3: Пінцетом

Захопити кліща якомога ближче до хоботка, підняти вгору, обертаючи навколо осі в бік.

Після того, як комаха буде видалена, ранку необхідно обробити спиртом або спиртовим розчином йоду. Кліща краще не брати голими руками, якщо немає рукавичок, підійде поліетиленовий пакет.

Як видалити кліща зі шкіри (фото: vesti-ukr.com)

Важливо не викидати кліща, його потрібно помістити в банку або пляшку, і доставити в поліклініку для дослідження, а через 10 днів після укусу варто здати аналіз крові на бореліоз і енцефаліт.

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