В рядах бойовиків "ДНР" виявили смертельну хворобу: деякі вже в лікарні

На Донбасі в лавах "ДНР" виявили невиліковне й смертельне захворювання, а саме СНІД. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі боєць ВСУ і блогер Анатолій Штефан (Штірліц). Серед хворих також є і жінка. Всього хворі вісім чоловік.

"Сорока на хвості принесла. Під час здачі донорської крові представниками 11 ОМСП 1 АК (про) у 8 представників російсько-окупаційних військ виявили захворювання на СНІД, серед хворих є одна жінка", - написав військовий.

В даний час всі госпіталізовані в лікарню Донецька. Керівництвом окупаційного формування прийнято рішення про проведення лікарської комісії всього особового складу і виявлення причин масового захворювання.

"Цікавим фактом є те, що швидше за все ця цифра збільшиться з прогресією, незважаючи на контингент "захисників русського міра", - зазначив блогер і військовий.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що СНІД - синдром набутого імунодефіциту. Це захворювання викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Вірус імунодефіциту людини послаблює імунну систему, в результаті чого організм втрачає здатність протистояти різним захворюванням.