ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Може рвонути: синоптик попередила про страшні грози та зливи

STYLERЖиття    30.05.2019 - 19:45
Може рвонути: синоптик попередила про страшні грози та зливи
Погода в Україні (flickr.com/santea)

Погода в Україні у п'ятницю налякає жителів кількох регіонів

Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, очікується нестабільна і місцями навіть небезпечна. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Погода в Україні в останній день травня засмутить жителів кількох областей. Наталка Діденко розповіла, де пройдуть сильні дощі та грози, а де жителі будуть страждати від високої температури повітря.

"Весна в Україні завершиться – чим би ви думали? – правильно! Дощами в західних областях. Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня – це Волинь і Рівненська область. Плюс ще завтра дощі з грозами пройдуть також у північній частині Вінницької області. На решті території – сухо і сонячно", - розповіла синоптик.

Може рвонути: синоптик попередила про страшні грози та зливи

Карта погоди

Вона попередила, що вітер буде помірний, але там, де грози, може рвонути. У західних областях трохи потеплішає, а от на сході температура повітря буде високою.

"Вітер буде переважно з північного заходу, на Сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний. Хоча там, де грози, може рвонути. Температура повітря очікується найвищою на півдні і сході України, а також у Дніпрі та районах області: + 26 + 32 градуси. Загалом передбачається + 25 + 30 градусів, на Заході + 18 + 23 градуси", - повідомила синоптик.

У Києві в п'ятницю, 31 травня, очікується дощ, гроза.

"У Києві 31-го травня весна таки пустить сльозу на прощання до наступного року – у столиці очікується дощ, гроза. Температура повітря буде комфортною, +24 +25 градусів", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко розповіла про жахливі погодні умови на вихідних і попередила, що можливі град та навіть смерчі.

Заллє дощами: синоптики повідомили про погіршення погоди Холодний фронт і грози: українців попередили про негоду
Новини України синоптикГідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся