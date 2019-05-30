Може рвонути: синоптик попередила про страшні грози та зливи

Погода в Україні (flickr.com/santea)

Погода в Україні у п'ятницю налякає жителів кількох регіонів

Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, очікується нестабільна і місцями навіть небезпечна. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Погода в Україні в останній день травня засмутить жителів кількох областей. Наталка Діденко розповіла, де пройдуть сильні дощі та грози, а де жителі будуть страждати від високої температури повітря.

"Весна в Україні завершиться – чим би ви думали? – правильно! Дощами в західних областях. Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня – це Волинь і Рівненська область. Плюс ще завтра дощі з грозами пройдуть також у північній частині Вінницької області. На решті території – сухо і сонячно", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Вона попередила, що вітер буде помірний, але там, де грози, може рвонути. У західних областях трохи потеплішає, а от на сході температура повітря буде високою.

"Вітер буде переважно з північного заходу, на Сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний. Хоча там, де грози, може рвонути. Температура повітря очікується найвищою на півдні і сході України, а також у Дніпрі та районах області: + 26 + 32 градуси. Загалом передбачається + 25 + 30 градусів, на Заході + 18 + 23 градуси", - повідомила синоптик.

У Києві в п'ятницю, 31 травня, очікується дощ, гроза.

"У Києві 31-го травня весна таки пустить сльозу на прощання до наступного року – у столиці очікується дощ, гроза. Температура повітря буде комфортною, +24 +25 градусів", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко розповіла про жахливі погодні умови на вихідних і попередила, що можливі град та навіть смерчі.