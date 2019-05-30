Может рвануть: синоптик предупредила о жутких грозах и ливнях

Погода в Украине (flickr.com/santea)

Погода в Украине в пятницу напугает жителей нескольких регионов

Погода в Украине в пятницу, 31 мая, ожидается нестабильная и местами даже опасная. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в Украине в последний день мая огорчит жителей нескольких областей. Наталка Диденко рассказала, где пройдут сильные дожди и грозы, а где жители будут страдать от высокой температуры воздуха.

"Весна в Украине завершится – чем бы вы думали? – правильно! Дождями в западных областях. Единственный намек на сухой островок 31 мая – это Волынь и Ровенская область. Плюс еще завтра дожди с грозами пройдут также в северной части Винницкой области. На остальной территории – сухо и солнечно", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Она предупредила, что ветер будет умеренный, но там, где грозы, может рвануть. В западных областях немного потеплеет, а вот на востоке температура воздуха будет высокой.

"Ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке - юго-восточный, небольшой, максимум умеренный. Хотя там, где грозы, может рвануть. Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: + 26 + 32 градуса. В общем предполагается + 25 + 30 градусов, на Западе + 18 + 23 градуса", - сообщила синоптик.

В Киеве в пятницу, 31 мая, ожидается дождь и гроза.

"В Киеве 31-го мая весна таки пустит слезу на прощание до следующего года – в столице ожидается дождь, гроза. Температура воздуха будет комфортной, +24 +25 градусов", - добавила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко рассказала о жутких погодных условиях на выходных и предупредила, что возможны град и даже смерчи.