Разрушают психику и приводят к депрессии: 8 вредных привычек, от которых нужно избавиться

Есть привычки, которые могут отрицательно повлиять на ваше психическое здоровье или могут стать разрушительными для вашей личности. Поэтому следует следовать советам, которые помогут улучшить психологическое состояние и жизнь в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram "Психологічної підтримки".

Избегание собственных эмоций

Следует позволить себе испытывать эмоции. Проговаривать то, что вы чувствуете полезно как с близкими вам людьми, так и с психотерапевтом. Отрицание или избегание собственных эмоций может ухудшить ваше психическое состояние вплоть до развития депрессии.

Не соблюдение личных границ

Установите личные границы и соблюдайте их. Важно уметь говорить "нет" ради собственного благополучия. Обычно люди без этого умения рискуют перегрузить себя работой и быстро "выгореть".

В частности, если вы среди тех, кто имеет привычку реагировать на рабочие сообщения вечером и в выходные, не можете прекратить решать рабочие вопросы во время отдыха, то вам грозит ухудшение психологического состояния или даже физического здоровья. Такие чувствуют тревогу и подвержены депрессии.

Не сравнивайте себя с другими

Эксперты советуют фокусироваться на личном внутреннем росте,

Сравнение может привести к низкой самооценке, ведь приводит к чувству своей неполноценности. Если вы оцениваете себя через другого человека, рискуете потерять свою индивидуальность.

Поэтому от этого нужно избавляться, ведь это путь страдания.

Не накручивайте себя

Следует научиться замечать свои сильные стороны. Постоянная самокритика может подрывать вашу уверенность в себе и вызывать тревогу.

Необходимо обращать внимание на моменты, когда начинаете себя критиковать и остановить эти негативные мысли. Вместо этого подумайте над перечнем вещей, за которые вы благодарны. Можно вести дневник благодарности.

Обвинять себя в неудачах

Чувство вины является разрушительным для психики человека, особенно, если он имеет еще и низкую самооценку: тогда угрызения совести поглощают ее полностью и могут провоцировать депрессию.

Не нужно придумывать себе наказание. Если вы действительно должны в чем-то, эффективнее будет подумать, как исправить ситуацию.

Неактивный образ жизни

Важно, чтобы прогулка и спорт стали рутиной. Неактивный образ жизни негативно влияет на ваше настроение и здоровье.

Незначительные физические упражнения ежедневно улучшат состояние. Прогулки на свежем воздухе также нужно совершить ежедневным ритуалом: не считайте шаги, а просто наслаждайтесь пейзажами, которые видите вокруг.

Время в соцсетях

Необходимо ограничивать время, проведенное в соцсетях. Помните, что перегрузка информации может повысить уровень стресса и вызвать тревогу.

Избегание социальных контактов

Проводите время с близкими, посещайте группы поддержки. Без социальных контактов человек не может ощутить полноту жизни.

Важно знать, что изоляция ведет к чувству одиночества, депрессии и тревожности. Поэтому не стоит недооценивать простое общение с людьми.