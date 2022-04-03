"Російський тиран і народ, який його підтримує": Епіфаній про масові вбивства українців
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що в масових злодіяннях, які чинить російський ворог українському народові є ознаки геноциду.
Про це йдеться на його офіційному каналі у Twitter.
"Масові вбивства мирного населення - це ознака геноциду.
Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців", - написав митрополит.
Зазначимо, що станом на 3 квітня з Бучі вивезли тіла 410 мирних мешканців. Людей розстрілювали в кімнатах для катувань, у дворах, автомобілях, просто посеред вулиці.
Картина, яку побачили в Бучі військові ЗСУ та перші журналісти, що увійшли туди, жахнула. Тіла так і лишилися лежати просто неба.
Раніше мешканець Бучі розповів, як опинився в полоні окупантів, які катували і вбивали.
Також ми писали, що в Київський області у деяких дітей були зв'язані руки.
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