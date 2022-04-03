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"Російський тиран і народ, який його підтримує": Епіфаній про масові вбивства українців

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Неділя 03 квітня 2022 22:44
"Російський тиран і народ, який його підтримує": Епіфаній про масові вбивства українців Фото: Митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що в масових злодіяннях, які чинить російський ворог українському народові є ознаки геноциду.

Про це йдеться на його офіційному каналі у Twitter.

"Масові вбивства мирного населення - це ознака геноциду.

Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців", - написав митрополит.

Зазначимо, що станом на 3 квітня з Бучі вивезли тіла 410 мирних мешканців. Людей розстрілювали в кімнатах для катувань, у дворах, автомобілях, просто посеред вулиці.

Картина, яку побачили в Бучі військові ЗСУ та перші журналісти, що увійшли туди, жахнула. Тіла так і лишилися лежати просто неба.

Раніше мешканець Бучі розповів, як опинився в полоні окупантів, які катували і вбивали.

Також ми писали, що в Київський області у деяких дітей були зв'язані руки.

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Буча Єпіфаній
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