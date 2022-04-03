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"Российский тиран и народ, который его поддерживает": Епифаний о массовых убийствах украинцев

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 22:44
"Российский тиран и народ, который его поддерживает": Епифаний о массовых убийствах украинцев Фото: Митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в массовых злодеяниях, которые совершил российский враг украинскому народу есть признаки геноцида.

Об этом говорится на его официальном канале в Twitter.

"Массовые убийства мирного населения - это признак геноцида.

Все то, что можно увидеть сейчас на Киевщине, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войска пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев", - написал митрополит.

Отметим, что по состоянию на 3 апреля из Бучи вывезли тела 410 мирных жителей. Людей расстреливали в комнатах для пыток, во дворах, автомобилях, прямо посреди улицы.

Картина, которую увидели в Буче военные ВСУ и первые журналисты, что вошли туда, ужаснула. Тела так и остались лежать под открытым небом.

Ранее житель Бучи рассказал, как оказался в плену оккупантов, которые пытали и убивали.

Также мы писали, что в Киевский области у некоторых детей были связаны руки.

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Буча Епифаний
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