"Российский тиран и народ, который его поддерживает": Епифаний о массовых убийствах украинцев
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в массовых злодеяниях, которые совершил российский враг украинскому народу есть признаки геноцида.
Об этом говорится на его официальном канале в Twitter.
"Массовые убийства мирного населения - это признак геноцида.
Все то, что можно увидеть сейчас на Киевщине, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войска пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев", - написал митрополит.
Отметим, что по состоянию на 3 апреля из Бучи вывезли тела 410 мирных жителей. Людей расстреливали в комнатах для пыток, во дворах, автомобилях, прямо посреди улицы.
Картина, которую увидели в Буче военные ВСУ и первые журналисты, что вошли туда, ужаснула. Тела так и остались лежать под открытым небом.
Ранее житель Бучи рассказал, как оказался в плену оккупантов, которые пытали и убивали.
Также мы писали, что в Киевский области у некоторых детей были связаны руки.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.