Русский мир прийшов? Під Житомиром військовим хочуть показати російську п'єсу

У місті Новоград-Волинському Житомирської області почали продавати квитки на п'єсу Александра Пушкіна "Євгеній Онєгін" російською мовою. До речі, саме тут базується 30-а військова бригада, а також 54-й розвідувальний батальйон. Про цей факт повідомили на сторінці "Братство ОУН-УПА Новоград" у Facebook.

У пабліці у соцмережі щиро обурені тим, що в Новограді будуть показувати російську п'єсу.

"Тут, де базується 30 бригада і 54 розвідбат, буде російська вистава. Тут, звідки походять герої існуючої війни з Росією, буде просуватися руській мір. Тут, де є вдови військових, будуть запроваджувати мову і культуру окупантів і вбивць", -

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Також автор посту запитав у начальника управління культури Лариси Заєць, невже їй не вистачає в місті російських беріз.

"Начальнику управління культури Ларисі Заяць гостро не вистачає рускіх берьоз?

Чи може не вбачає жертв від того, що сюди прийшов рускій мір.То люди вам принесуть в кабінет і окуляри, і руску берьозу", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста

Користувачів мережі висловили свою думку щодо даного факту. Не всі люди розділили думку автора поста.

Я знаю,що зараз почую на свою адресу все що завгодно, аж до валіз!!! Але все ж! Уявіть собі КОБЗАРЯ в перекладі російською мовою!!! Так ось так потворно звучати твори Пушкіна українською мовою!!! Оригінал повинен бути оригіналом!!! І ще одне - згадайте роки після ВВВ - фашисти теж були окупантами!!! Але німецьку мову ми продовжували,і продовжуємо вчити!!!

Вистава поїде, а церква московського патріархату і далі зомбує наших містян.

Відправте вже тих совєтських матрон із відділу культури на пенсію. Позбирали старих пердух і тримають!

Скріншот коментарів (Facebook)