ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Руслана Писанка показала себе перед операцією: "може відвернуло від чогось більш страшного" (відео)

Новость на русском →
Середа 09 лютого 2022 19:01
Руслана Писанка показала себе перед операцією: "може відвернуло від чогось більш страшного" (відео) Фото: Руслана Писанка (прес-служба каналу "1+1")
Автор: Володимир Костирін

Ведуча і актриса Руслана Писанка, яка нещодавно наприкінці вистави "Поїзд "Одеса-мама", у якій вона виконує одну з головних ролей, раптово впала на сцені й отримала жахливу травму, вже готується до операції і почувається добре.

Про це Писанка сказала під час прямого ефіру шоу "Твій день" на 1+1.

"Я себе почуваю нормально. Таке відчуття, наче я вже здорова, але ходити ще не можу. Вже готова до операції, найближчим часом її зроблять. Якщо зараз хтось знаходиться у такому ж стані, як і я, головне зрозуміти, що це є сьогодні твоя реальність, і це можна подолати", - сказала ведуча.

Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)

Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)

Фото: Руслана Писанка в лікарні

"Все минеться і буде добре. Кажуть люди, що може відвернуло від чогось більш страшного…" - додала Руслана.

За прогнозами лікарів, уже за 3-4 місяці 56-річна Писанка почне ходити, але сама вона впевнена, що на роботу прийде значно раніше.

Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)

Фото: Руслана Писанка на виставі "Поїзд "Одеса-мама"

"Ваша підтримка дає мені силу і поштовх повернутися в кадр! Я дуже скучила за своїми колегами та глядачами! Думаю, на милицях зможу пришкандибати на ефір. І навіть сісти на високий стілець за столом, щось готувати. Я ж не язика зламала, а тільки ногу", - зауважила зірка.

Відео: Руслана Писанка після падіння на сцені готується до операції

Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)

Фото: Вова Рабчун, Руслана Писанка, Ірина Ванникова з ведучими-колегами

Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)

Фото: Руслана Писанка з чоловіком

Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)Руслана Писанка показала себе перед операцією: &quot;може відвернуло від чогось більш страшного&quot; (відео)

Руслана Писанка (фото: прес-служба каналу "1+1")

Нагадаємо також, що після падіння на сцені Руслана Писанка розповіла про свій стан та зазначила, що рухатися майже не може.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслана Писанка
LITE
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022