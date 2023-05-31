RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Русскоговорящий город". В одесской кофейне не хотят говорить по-украински: видео скандала

В одесском кафе не хотят говорить по-украински (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

В Одессе в кафе бариста отказался обслуживать клиентку на украинском языке. Аргументировал свой поступок словами "какая разница" и начал рассказывать о "руссковерящем городе"

Об этом инциденте сообщил гражданский активист Демьян Ганул на своей Facebook-странице.

Подробности истории

Активистка попросила баристу говорить по-украински, поскольку в Украине законодательство обязывает работников сферы обслуживания общаться на государственном языке.

Демьян Ганул нашел парня, который отказался обслуживать человека на украинском языке и заставил его просить прощения на камеру.

"Одесса не такая большая как кажется, поэтому уже сегодня утром я познакомился со "звездой" видео. Все по старой схеме, краткая лекция по истории украинского языка, законодательства, ну и мини курс соловьиного", - написал Ганул.

Как оказалось, бариста переехал из российского города Тверь в Одессу 8 лет назад на учебу, однако украинским, так и не смог овладеть.

На видео он сказал, что "Одесса - украинский город, который успешно переходит на украинский язык".

Поступок баристы разозлил украинцев

Комментаторы осудили поступок баристы и не верят в искренность его извинений.

  • 8 років, як приїхав з раші та розповідає, що нас "свабодная страна"? У кого у нас? У свою рашу за "свабодную страну" не хоче поїхати розказати? Мій шок в шоці. Ось воно - головне значення мови
  • Скільки ж тугодумів у нас в країні. Як же до них не доходить. П*зди в себе на кухні на російській, почувай себе вільним!
  • Я щось не повірив, не від душі
  • Я за початок більш радикальних мір. Наприклад, штраф в розмірі місячної зарплати для початку. Бо коли бачу, як всі ці брехуни "щиро просять вибачення та усвідомлюють", то чомусь геть не вірю, що це щось змінить в їх свідомості.Дуже зручно - піймали, "вибачився" і все. Можна починати знову.

Раньше мы писали о том, что в Днепре военного не пустили в ресторан.

Также читайте, в Киеве ректор-украинофоб выгнал студентку, которая против русского языка.

Читайте РБК-Украина в Google News
сканалкав'рняВооруженные силы Украины